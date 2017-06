Prof. Dr. Aziz Sancar’dan evrim yorumu: Evrim gerçektir, güneş balçıkla sıvanmaz

Cumhuriyet Yazarı Orhan Bursalı, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a Evrim konusundaki görüşünü sordu.

Türkiye’de Evrimin eğitim müfredatından çıkarılması sonrası, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, “Türkiye’de Evrimi ne zaman öğretelim kavgası beni çok kızdırdı. Türkiye’nin çok sorunu var. Bir krizden öbürüne geçiyoruz. Ben Allah’a inanıyorum, Evrim olmuş olmamış fark etmez, inanan inanır inanmayan inanmaz” demişti.

Cumhuriyet’ten Orhan Bursalı, Sancar’a ‘Evrim’ yanıtını ve konu hakkındaki görüşünü sordu.

Bursalı’nın yazısına göre Sancar’ın yanıtları şöyle:

“Bir gencimiz bilim ve inanç konusunda soru sordu. Ona şu yanıtı verdim: ‘Ben Müslümanım ve Allah'a inanıyorum. Evrime inanmak gibi bir şey yoktur, Evrim bir gerçektir ve inanç meselesi değildir.”

“Suni kavgalar çıkarıp ülkemizi krizlere sürüklüyoruz… Bence bu suni kavga başka şeylerde olduğu gibi maalesef Amerika'dan ithaldir. Dünyanın en albenili ‘yaratılış müzesi' benim eyaletimin batısındaki Tennessee'dedir ve Türkiye'deki birçok ‘creationist' buradaki yobazlardan ithal malı fikirlerle maalesef ülkemizi fuzuli işlerle mesgul ediyor”.

“En eski evrimciler İslamın Altın Çağı denen dönemde şimdiki Irak'taki Müslüman bilim adamlarıydı; bunu evrim fikrinin tarihçesi üzerine bir kitapta okudum.”

“Amerikalıların dediği gibi ‘you can't cover the sun with mud' (Güneşi balçıkla sıvayamazsın). Evrim vardır ve kim ne derse desin bu gerçek ortadadır.”