PTT uyardı o uygulamaları hemen telefonunuzdan silin!

PTT, vatandaşları HGS uygulamasını taklit ederek vatandaşları dolandırmaya çalışan kötü niyetli uygulamalar konusunda bir uyarı yayınladı.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) için üretilen Android uygulamasını taklit eden uygulamalara karşı PTT atağa geçti. Vatandaşları dolandırmak amacıyla yayınlanan sahte HGS uygulamalarının Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) ait ve Android telefonlarda çalışan yazılımımıza benzeyen şekilde hazırlandığını belirtilen açıklamada ilgili uygulamaların acil şekilde kaldırılması önerildi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

PTT tarafından yapılan açıklamada sahte uygulamaların bilgi hırsızlığına yönelik olduğu belirtildi. Açıklamada sahte Android yazılımlarına ait kaynak kodu üzerinde yapılan incelemeler ışığında sahte yazılımın müşteri bilgilerini (Kredi Kartı, Telefonda kayıtlı bilgiler, vb.)çalmaya yönelik özelliklerinin bulunduğu söylendi.

SİLİN VE TELEFONUNUZU YENİDEN BAŞLATIN

PTT vatandaşların bu sahtecilikten kendilerini korumak için aşağıdaki işlemleri yapması gerektiğini belirtti;

Kurulu sahte uygulamaların kaldırılması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

– Cihaz yeniden açıldıktansonra Ayarlar -> Uygulamalar menüsünden HGS Yükle uygulamasıkaldırılmalıdır.

– Cihaz yenidenbaşlatıldığında eski haline dönecektir.

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