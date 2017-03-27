Rock Star'ın popüler oyunlarından Red Dead Redemption'ın ikincisi yolda ve oyunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Oyun çıkış tarihi ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı.

Red Dead Redemption 2 için çıkış tarihi belli oldu mu?

Rock Star'ın popüler oyunlarından Red Dead Redemption'ın ikincisi yolda ve oyunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Oyun çıkış tarihi ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı.

7. nesil oyun konsollarına özel olarak satışa çıkan ve ortalığı kasıp kavuran Red Dead Redemption yeni oyunu ile aramıza dönmeyi amaçlıyor. Son olarak Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihi sızdırıldı!

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Fakat yapımın çıkış tarihi ile ilgili ortada hala büyük bir muamma var. Bugün yaşanan iki farklı sızıntı ise konsol sahiplerini bir hayli sevindirecek gibi. Çünkü Red Dead Redemption 2, muhtemelen 2017 yılının Sonbahar aylarında piyasada olacak.

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İngiltere’de faaliyet gösteren Base’in listelediği yapımın çıkış tarihi olarak 26 Eylül görünüyor. Fakat bu sızıntıdan yalnızca birkaç saat sonra Polonya’nın Media Markt internet sitesi de Red Dead Redemption 2’yi listeledi ve 3 Ekim tarihini de çıkış tarihi olarak belirledi.

Aslına bakarsanız bu iki tarihi de gerçek çıkış tarihi olarak düşünmek de mümkün. Aradaki bir haftalık fark, İngiltere ile Polonya çıkış tarihleri arasındaki fark olabilir.

Zaten bu iddiaları güçlendiren detay ise 26 Eylül tarihinin Perşembe gününe denk gelmesi ve İngiltere için Perşembe günlerinin tüm büyük yapımların piyasaya sürüldüğü gün olması. Şimdilik konuyla ilgili tabii ki resmi bir açıklama da yapılmadı ama Rockstar Games’in yakın zamanda Red Dead Redemption 2 hakkında yeni bilgiler vereceği konusunda söz verdiğini de hatırlatalım.