Rekor kırdıran ayakkabı geliştirdiler

ABD merkezli spor markası Nike'ın yeni teknolojileri bünyesinde barındıran ayakkabısı maratonlarda rekor kırdı. Boston, Berlin, New York ve Chicago'da zafere ulaşan sporcular Nike Zoom Vaporfly 4% kullandı.

Spor markası Nike, geçtiğimiz aylarda İtalya’da bir rekor denemesi gerçekleştirmiş ve bir maratonu 2 saatin altında geçmek sporculara Nike Zoom Vaporfly 4% model ayakkabı verilmişti. Bu ayakkabı ile neredeyse 2 saatte maratonu bitiren Eliud Kipchoge o dönem dünya basınının gündemindeydi.

Fakat daha sonra Nike Zoom X tabanı ve karbon plakası sayesinde baldırlara daha fazla güç bindirmeden ayak parmağının daha az esnemesini sağlayan ayakkabı dünyanın önde gelen maraton koşularında dikkat çekti. Koşucuların enerji kaybını en aza indirmeyi hedefleyen ayakkabıyı kullanan sporcular Boston, Berlin, New York ve Chicago maratonlarından zaferle ayrıldı.

Koşucular için özel olarak geliştirilen ayakkabıdaki 4% ibaresi ile ayakkabının koşu sırasında sarf edilen enerjiyi yüzde 4 oranında azaltmasına gönderme yapıyor.

