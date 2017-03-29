Robot dolap kıyafetleri ütülüyor, saklıyor ve seçiyor

Çamaşırlarınızı yıkadınız, kuruttunuz ama katlaması ve asması zor mu geliyor? Size robot dolap verelim…

Sizin için her şeyi yapacak, kıyafetlerinizi düzgün şekilde saklayacak, sizin için günlük kıyafet seçecek ve hatta hazırlayıp verecek robot bir yardımcı ister miydiniz? ThreadRobe ismi verilen robot dolap tüm bunları ve daha fazlasını yapabiliyor.

ThreadRobe dışarıdan bakılınca büyükçe bir yatak odası dolabı gibi duruyor. Ama dolabın içinde tamamen otomatik bir askı ve robot kol mekanizması var. Dolapta tutmak istediğiniz her kıyafete bir RFID çipi takıyorsunuz ve fotosunu çekip, dolabın kendi akıllı cihaz uygulamasına kaydediyorsunuz. Kayıtlı kıyafetlerinizi kurutucudan çıkartır çıkartmaz, robot dolabın tamburlu teslim gözüne koyup unutabilirsiniz. Dolaptaki robot kol koyduğunuz tüm kıyafetleri ayırtediyor, hepsini kibarca alıyor ve dolabın içindeki bölümlere asıyor. Böylece kırışma fırsatı olmadan tüm kıyafetler yerleştirilmiş oluyor.

Dolaptan bir kıyafet istediğinizde uygulamasından neyi istediğinizi önden seçebilirsiniz. ThreadRobe uygulaması isterseniz size renk ve desene göre birbirine uyumlu kıyafet önerisi bile yapabilir. Tüm kıyafetlerinizi tek tek bildiği için, çorapları bile çift olarak size teslim edebiliyor. Uygulamadan almak istediğiniz kıyafeti seçtiğinizde ise, robot kol kıyafetleri teslim tamburuna koyuyor, seçilen buhar seviyesi ile kırışıkları yokediyor ve siz de sadece alıp giyiyorsunuz. İsterseniz hafta boyunca her gün giyeceklerinizi seçip, önceden teslimat için gün içinde zaman ayarı bile yapabilirsiniz.

ThreadRobe robot dolap duvardaki bir elektrik prizine bağlanıyor, özel bir su veya hava giderine ihtiyaç duymuyor. 100 kıyafet depolayabilen küçük versiyon 3 bin 750 dolara, 200 kıyafet depolayabilen büyük versiyon 4 bin 250 dolara önsiparişte satılıyor. ABD'de ilk teslimatlar ise 2018 ortasında yapılacakmış.