Robot Kuri evinize göz kulak olacak

Silikon vadisinde geliştirilen robot Kuri, evinize göz kulak oluyor, evinizdeki akıllı cihazları yönetiyor ve tanımladığınız komutları yerine getirebiliyor.

Silikon vadisinde geliştirilen robot Kuri, evinize göz kulak oluyor, evinizdeki akıllı cihazları yönetiyor ve tanımladığınız komutları yerine getirebiliyor.

Silikon Vadisi şirketlerinden Mayfield Robotics'in geliştirdiği Kuri adlı sevimli robot evde birileri varken onları eğlendirmeyi seviyor. Ayrıca evde yalnız kaldığında boş durmayıp gözlerinin arkasındaki 1080p HD kamerası ile evden canlı video yayını yapabiliyor. Evde olağandışı bir ses algıladığında o yöne gidip sesin kaynağını araştırabiliyor.

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Yaklaşık 51 cm (20 inç) boyundaki Kuri, kullanıcıların müzik çalma, evdeki akıllı cihazları kumanda etme gibi istekleri de yerine getiriyor. Kuri'yi üreten şirket, bataryasının saatlerce dayanabildiğini ve şarj olmaya ihtiyaç duyduğunda kendisinin şarj istasyonuna gidebildiğini söylüyor.

Kuri hikaye okuma, podcast veya müzik çalma gibi bir görevi yaparken kullanıcısı başka bir odaya giderse sahibini kendiliğinden takip ediyor ayrıca ifttt.com üzerinden Kuri için özel komutlar tanımlamak da mümkün.

Kuri, aslında kendine has kişiliği de olan ve konuşan bir robot. Amazon'un Alexa'sının hareket eden ve kamerası olan versiyonu gibi düşünülebilir. Bir de hareket ederken, Yıldız Savaşları filmindeki R2-D2 gibi sesler çıkarıyor. İlk örneklerini görmeye başladığımız kişisel eğlence ve asistan robotları aynı zamanda yapay zekaya da sahip olacakları öngörülüyor. Bu sayede robotlarla sohbet etmek onlarla fikir alışverişi yapmak da mümkün olabilecek.

Kuri'nin yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor. Satın almak isteyenler 699 dolar ödeme yaparak ön sipariş verebiliyorlar.

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