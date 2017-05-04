Robot Pepper: Ve robotlar mağazalarda çalışmaya başlıyor!

2017 yılı robotları mağazalarda bir müşteri görevlisi olarak görmeye başlayacağımız yıl olacak gibi görünüyor.

Robot kavramının ilk ortaya çıkışından beri epey zaman geçti. 1920'de bir Çek yazar olan Karel Capek'in yarattığı robot kelimesi, ilk kez yazarın R.U.R. isimli tiyatro oyununda kullanıldı. Oyunda bir insan kadar becerikli ama köle gibi çalıştırılan makineler, bir gün insanlara isyan ediyor ve dünyanın kontrolünü ele geçiriyorlardı. Günümüzde ise robotlar ancak fabrikalarda otomatik montaj işleri yapıyor ve mağazalarda müşteri karşılayabiliyorlar.

Sağlık sektörü robotlara ve yapay zekaya hazır, peki ya hastalar hazır mı?

İşte müşteri karşılayan tür robotlardan olan Pepper, Japon kökenli SoftBank Robotics firmasının en iddialı ürünü. Şimdiye kadar daha çok basit işlerde kullanılan Pepper, firmanın yeni ‘Promoter' isimli yazılım paketi sayesinde müşteri karşılama, müşteri destek, sorulara cevap verme ve ürün tanıtımı görevlerinde rol alabilecek.

Firmanın Pepper, NAO ve Romeo isimli robot tipleri 70'den fazla ülkede satışta ve mağazacılık, eğitim, sağlık, turizm gibi alanlarda başarı ile kullanılıyor. Pepper bu yeni yazılım sayesinde mağaza müşterilerine gelen yeni ürünleri anons edebilecek, indirim ve kampanyaları haber verecek, hatta sesli komutlar sayesinde teknik destek ihtiyaçları konusunda yönlendirme yapabilecek.

Pepper robot ABD'de çeşitli yazılım ve destek paketleri ile 25 bin dolar fiyatla satılıyor. Acaba 2017 yılı Türk mağazalarında da robotları görmeye başlayacağımız yıl olabilir mi?

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