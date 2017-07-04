Robot teknolojisi ilerliyor: İşte zıplayan robot !

Robot teknolojisi ilerlerken bambaşka yeteneklere sahip robotlar göze çarpıyor. Yürüyen ve farklı hareketler yapabilen robotların ardından yerde ve duvarlarda zıplayarak gezinen bir robotlar da geliştirildi.

Robotların iki ayak üzerinde yürümeleri, hele de oldukarı yerde düşmeden zıplamaları çok zor. İnsanlar her adımlarında kendi dengelerini otomatik olarak bozarak ilerliyorlar. Ama insanların bilinçsiz şekilde yapabildiği bu hareketi robotlara kusursuz şekilde öğretmeye çalışan araştırmacılar var. Fakat bazı biliminsanları yürümeyi pas geçip, robotlara zıplamayı öğretmeye uğraşıyor.

Gelecekte inşaat işlerini tamamen robotlara bırakabilecek miyiz?

Kaliforniya Üniversitesi'nde üretilen SALTO isimli robot, ilk bakışta hiperaktif bir çocuğu veya mekanik bir kurbağayı anımsatıyor olabilir. Uzun ismi “Saltatorial Locomotion on Terrain Obstacles”, yani “Sorunlu Yüzeylerde Hoplayarak Hareket” olan SALTO, neredeyse NBA basketbolcularını şaşırtacak kadar başarılı. Bu robot ilk versiyonunda ancak olduğu yerde dengede kalabiliyormuş. Şimdi ise bir odanın içinde hiç düşmeden defalarca zıplayarak gezinebilecek bir kuyruk mekanizması ile donatılmış.

Zıplayan bir robot neye yarar diye düşünüyorsanız, onu da açıklayalım. Araştırmacılar özellikle felaket bölgelerinde oluşan sorunlu araziler ve yıkıntıların arasında çok hızlı hareket edip, acil durumdakileri saptayabilecek bir cihaz geliştirmek istemişler. Yenilikçi iki bacaklı veya geleneksel paletli robotların bu tür bozuk alanlarda hızlı hareket etmesi pek mümkün değil. Halbuki SALTO yerde zıplamayı bırakın, duvardan sekip yönünü değiştirmeyi bile başarabiliyor. Bu çalışmanın, gelecekte daha mobil ve daha çevik araçlar geliştirilmesinde de işe yarayacağına inanılıyor.

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