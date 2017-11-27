Sahte site ve trafik ile bir günde 1.3 milyon dolar kazandılar

Günde 1.3 milyon dolar tutarında çevrimiçi reklam sahteciliği açığa çıkarıldı. Teknoloji şirketi Adform yayınladığı belge ile binlerce sahte site oluşturan botlar markalar farkında olmadan bu sahte sitelerden, insanlar tarafından görülemeyen, sadece bilgisayarların görebildiği reklam boşlukları satın aldılar.

Büyük bir kısmı ABD'de olmak üzere ticari kuruluşlara günde yaklaşık 1,3 milyon Dolar'a mal olan büyük çaplı bir çevrimiçi reklam sahteciliği açığa çıkarıldı. Teknoloji şirketi Adform tarafından çarşamba günü yayımlanan bir belgeye göre, geçtiğimiz sekiz haftada binlerce yayıncı kendi sitelerinin sahte versiyonlarını oluşturan botlara maruz kaldı. Bu tekniğe ‘domain spoofing' adı veriliyor. Dunyahalleri.com’un haberine göre Markalar farkında olmadan bu sahte sitelerden, insanlar tarafından görülemeyen, sadece bilgisayarların görebildiği reklam boşlukları satın aldılar. Yayıncılar da reklamlardan kazanabilecekleri paraları kaybetmiş oldu.

Adform, ‘HyphBot' adı verilen bu yeni botun 2016'nın Aralık ayında açığa çıkarılan Methbot dolandırıcılığından üç dört kat daha büyük bir olay olduğunu söylüyor. Methbot'un Rusya'da ortaya çıktığı ve günde 300 milyon kadar sahte video reklamı ‘görüntülenmesine' sebep olduğu açıklanmıştı.

Adform tarafından yayınlanan belgenin tamamı için tıklayınız….