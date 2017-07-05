Samsung Galaxy J5 Pro resmi olarak tanıtıldı

Galaxy J5 (2017) modeli güncellendi ve Galaxy J5 Pro ismiyle resmi olarak duyuruldu.

Samsung tarafından Galaxy J5 (2017) modelinin güncellenmiş sürümü olan Galaxy J5 Pro tanıtıldı. Peki, Samsung Galaxy J5 Pro hangi artılarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor?

Galaxy J5 Pro özellikleri

Galaxy J5 Pro, orijinal modelin 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanından farklı olarak 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Tabii ki istediğiniz takdirde, microSD kart aracılığıyla bu kapasiteyi 256 GB'a kadar çıKarmanız mümkün.

Samsung yine lider!

5.2 inç 720 x 1280 çözünürlükte Super AMOLED ekran, sekiz çekirdekli 1.6 GHz Exynos 7870 çipset, Mali-T830 MP2 GPU, 13 megapiksel (MP) ön ve arka kamera, 3000 mAh batarya, Ana Ekran tuşu altında parmak izi tarayıcı ve Android 7.0 ürünün detayları arasında yer alıyor.

İlk olarak Tayland pazarında satışa sunulacak olan ve diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda bilgi verilmeyen Galaxy J5 Pro, yaklaşık olarak 294 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.