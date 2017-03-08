Samsung Galaxy S8 fiyatı ne olacak?

Galaxy S8 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de telefonun yurt dışı fiyatı sızdırıldı!

Galaxy S8 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de telefonun yurt dışı fiyatı sızdırıldı!

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için geri sayım başladı. 29 Mart tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile iki model resmi olarak tanıtılacak. Bugüne kadar tasarımları ve teknik özellikleriyle alakalı neredeyse her şeyin sızdığı cihazla alakalı şimdi de renk seçenekleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı.

Renk seçenekleri ve fiyat belli oldu!

Roland Quandt tarafından Twitter üzerinden açıklanan bilgilere göre Galaxy S8 ve S8+ modelleri siyah, beyaz ve yeni ‘violet’ renk seçeneğiyle satışta olacak. Galaxy S8 fiyatı 799 € olacakken, Galaxy S8+ fiyatı 899 € olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki bu bilgilerin şimdilik bir sızıntıdan ibaret olduğunu herhangi bir resmiyete sahip olmadığını belirtmekte fayda var.

Güzeller ve zenginler için gizli Tinder!

Bu arada sızdırılan fiyatların Avrupa fiyatları olduğunu belirtelim. Tabii ki ABD için benzer fiyatlar dolar cinsinden göreceğiz. Türkiye’de ise durum bambaşka olacak elbette. Artan kur nedeniyle bu yıl geçtiğimiz yıla oranla daha yüksek fiyatlar göreceğimiz kesin gibi.