Samsung Galaxy S9 nasıl olacak? Galaxy S9’da 512 GB detayı…

Eğer Galaxy S9 telefon 4K HDR video çekecekse, bu kocaman dosyaları bir yerlere depolamak gerekecek...

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S9'un da, en az şimdiki Galaxy S8 kadar büyük ilgi göreceği kesin. Genel olarak yeni cihazın şekli belli ama yeni çıkan söylentilere bakılırsa cihazın içinde büyük bir değişiklik olacak. Samsung yeni telefonda takılıp çıkartılabilir Flash disk özelliğini kaldırabilir. Ama buna karşılık sunulacak dahili depolama alanının maksimum 512 GB'a kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

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İngiliz Sunday Express gazetesinde çıkan bir habere göre, Galaxy S9'un bazı modelleri, Qualcomm'un en yeni çipseti olan Snapdragon 845'i kullanabilir. Yeni duyurulan bu çipset henüz hiçbir cihazda yok ama kullanılacağı akıllı telefon modellerinde 4K HDR video çekme ve geliştirilmiş yapay zeka destekleri gibi özellikleri devreye alacak.

Haberde ayrıca Samsung firmasının 512 GB kapasiteli entegre Universal Flash Depolama (eUFS) teknolojisini üretime soktuğu da yazmakta. Şu anda hem Samsung, hem de Apple'ın en üst seviye telefonlarında 256 GB depolama kapasite seçeneği sunulmakta. 512 GB depolama kapasitesi bir hitmalle Galaxy S9 modelinde seçenek olarak bulunabilir. Böylece telefonun çektiği 4K videolar ve fotolar rahatlıkla dahili hafızada yer alabilecek. Ayrıca Samsung harici Flash kartlarını ortadan kaldırarak, bu kartların yol açtığı yavaşlama ve uyum sorunlarını da ortadan kaldırmayı planlıyor olabilir.