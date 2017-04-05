Samsung geçtiğimiz yıl reklama ne kadar harcadı?

Samsung, pazarlamaya en çok bütçe ayıran teknoloji şirketlerinden biri. Peki şirketin 2016 yılı için pazarlama harcaması ne kadar?

Samsung, teknoloji şirketleri arasında pazarlama için en çok harcama yapan firmalardan bir tanesi. Akıllı telefon, tablet, beyaz eşya ve PC bileşenleri gibi onlarca farklı kategoride ürünleri bulunan Samsung, 2016 yılı içerisinde pazarlama için dudak uçuklatan bir para harcamış.

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10.2 milyar dolar harcandı!

Geçtiğimiz yıl itibarıyla pazarlama için 10.2 milyar dolar harcayan şirket, rakiplerine oranla bu konuda çok daha bonkör oldu. Tabii ki bahsettiğimiz pazarlama bütçesi sadece akıllı telefon tarafı için değil. Ancak bütçenin büyük çoğunluğunun Galaxy S7 ve Note 7 cihazları için kullanıldığını da belirtelim.

Bu arada şirketin en büyük rakiplerinden biri olan LG de, son yıllarda pazarlama bütçesini büyütenlerden. Geçtiğimiz yıla oranla reklam harcamalarını %21.4 arttıran LG, şimdilierde hem yeni amiral gemisi LG G6 için hem de ev ürünleri ve OLED TV’leri için aktif çalışmalar yürütüyor.