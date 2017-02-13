Samsung Türkiye Başkan Yardımıcısı’ndan Android 7.0 açıklaması

Hangi Samsung modelleri Android 7.0 güncellemesi alacak sorusunu merak eden kullanıcılar için açıklama geldi.

Hangi Samsung modelleri Android 7.0 güncellemesi alacak sorusunu merak eden kullanıcılar için açıklama geldi.

Samsung'un Türkiye Başkan Yardımcısı olan Tansu Yegen, Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla hangi modellerin Android 7.0 Nougat güncellemesi alacağını duyurdu. Bu duyuruyu yoğun istek üzerine yaptığını açıklayan Tansu Yegen, hangi tarihte güncellemenin geleceğini de bildirdi.

Bu hesabımdan genelde Samsung’la ilgili soruları cevaplamıyorum fakat çok yoğun gelen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. pic.twitter.com/Wwq6Zof42j — Tansu Yegen (@TansuYegen) 8 Şubat 2017

SAMSUNG MODELLERİ ANDROİD 7.0 TARİHLERİ

Galaxy S7: Şubat 2. hafta sonu

Galaxy S7 Edge: Şubat 2. hafta sonu

Galaxy S6: Şubat 3. hafta sonu

Galaxy S6 Edge: Şubat 4. hafta sonu

Galaxy S6 Edge+: Şubat 3. hafta sonu

Galaxy Note 5: Şubat 3. hafta sonu

Galaxy A (2016) serileri: Mayıs ayı

Galaxy J serisi: Temmuz ayı