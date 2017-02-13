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Samsung Türkiye Başkan Yardımıcısı’ndan Android 7.0 açıklaması

Hangi Samsung modelleri Android 7.0 güncellemesi alacak sorusunu merak eden kullanıcılar için açıklama geldi.
14:4113 Şubat 2017
Teknoloji
Samsung Türkiye Başkan Yardımıcısı’ndan Android 7.0 açıklaması
Hangi Samsung modelleri Android 7.0 güncellemesi alacak sorusunu merak eden kullanıcılar için açıklama geldi.

Samsung'un Türkiye Başkan Yardımcısı olan Tansu Yegen, Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla hangi modellerin Android 7.0 Nougat güncellemesi alacağını duyurdu. Bu duyuruyu yoğun istek üzerine yaptığını açıklayan Tansu Yegen, hangi tarihte güncellemenin geleceğini de bildirdi.

SAMSUNG MODELLERİ ANDROİD 7.0 TARİHLERİ

Galaxy S7: Şubat 2. hafta sonu
Galaxy S7 Edge: Şubat 2. hafta sonu
Galaxy S6: Şubat 3. hafta sonu
Galaxy S6 Edge: Şubat 4. hafta sonu
Galaxy S6 Edge+: Şubat 3. hafta sonu
Galaxy Note 5: Şubat 3. hafta sonu
Galaxy A (2016) serileri: Mayıs ayı
Galaxy J serisi: Temmuz ayı

Son güncelleme: 14:4213.02.2017
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