Samsung Türkiye Başkan Yardımıcısı’ndan Android 7.0 açıklaması

Samsung'un Türkiye Başkan Yardımcısı olan Tansu Yegen, Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla hangi modellerin Android 7.0 Nougat güncellemesi alacağını duyurdu. Bu duyuruyu yoğun istek üzerine yaptığını açıklayan Tansu Yegen, hangi tarihte güncellemenin geleceğini de bildirdi.
Bu hesabımdan genelde Samsung’la ilgili soruları cevaplamıyorum fakat çok yoğun gelen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. pic.twitter.com/Wwq6Zof42j
— Tansu Yegen (@TansuYegen) 8 Şubat 2017
Galaxy S7: Şubat 2. hafta sonu
Galaxy S7 Edge: Şubat 2. hafta sonu
Galaxy S6: Şubat 3. hafta sonu
Galaxy S6 Edge: Şubat 4. hafta sonu
Galaxy S6 Edge+: Şubat 3. hafta sonu
Galaxy Note 5: Şubat 3. hafta sonu
Galaxy A (2016) serileri: Mayıs ayı
Galaxy J serisi: Temmuz ayı