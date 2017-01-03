Samsung yeni Galaxy A serisi telefonlarını tanıttı

Teknoloji devi Samsung, 5.7 inç A7, 5.2 inç A5, 4.7 inç A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A Serisini tanıttı.

Samsung orta segment telefonları yeni Galax A7, Galaxy A5 ve Galaxy A7’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Samsung'un Galaxy A Serisi, premium metal çerçeve ve 3D cam arka yüzeye sahip. Seri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Sis ve Şeftali Bulutu olmak üzere dört farklı cazip renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

16 MP ÖN VE ARKA KAMERA

Yeni Galaxy A serisinin 16 MP geliştirilmiş ön ve arka kameraları ile artık önemli anlar daha kaliteli bir şekilde fotoğraflanabilecek. Otomatik odaklama özelliği ise, kaymaların önüne geçerek loş ışıkta bile canlı, net fotoğraflar ve selfie'ler çekmenize imkan tanıyacak.

SELFİE ÇEKMEK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Yeri değiştirilebilen kamera düğmesi sayesinde yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekmek için ekranda herhangi bir yere dokunmanız yeterli ve parlak resimler için telefon ekranını ön flaş gibi kullanmanız mümkün. Galaxy A serisi telefonların kamerası, resim efektlerini etkinleştirmek için farklı çekim opsiyonları arasında hızlı geçişe ve anlık filtrelere izin veren kolaylaştırılmış bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, fotoğrafları en iyi hale getirmek ve görüntülerin renk kalitesini geliştirmek için Yiyecek Modu gibi çekim opsiyonlarını kullanabiliyorlar.

SUYA VE TOZA DAYANIKLI

Galaxy A serisinin IP68 su ve toza dayanıklılık özelliği, yeni serinin telefonlarını yağmur, ter, kum ve toz gibi elementlere karşı dayanıklı kılıyor.

Yeni Galaxy A serisi, 256GB'ye kadar genişletilebilen mikroSD depolama desteğiyle, daha büyük bir hafıza sunuyor. Sahip olduğu uzun batarya ömrü kullanıcıların aktif günlük yaşantılarından kopmamasını sağlarken, Hızlı Şarj özelliği de A serisi cihazlarının çok kısa bir süre içinde şarj olabilmesini sağlıyor. Yeni Galaxy A serisi, kolay bağlantı ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan her iki taraflı kullanılabilen USB Type C girişe sahip. Aynı zamanda Her Zaman Açık Ekran özelliği de kullanıcıların, telefonun ekranını açmadan tarih ve saati hızlı bir şekilde kontrol edebilmesini sağlayarak, zaman ve batarya kullanım süresinden tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Samsung Cloud sayesinde veri ve görselleri yedeklemek kolaylaşıyor. Kullanıcılar, güvenle saklamak istedikleri özel verilerini, biometrik kimlik doğrulama ile desteklenen Güvenli Dosya'da tutabiliyorlar.

Galaxy A serisi Ocak ayından itibaren satışa sunulmaya başlanacak.