Sanal gerçeklik bizi bekletecek

Teknoloji her yönde gelişiyor ama gelişmelerin büyük bir kısmını eğlence sektöründe görüyoruz. Dünyayı büyük bir beklentiye sokan teknolojinin adı ise 'Sanal Gerçeklik'

Teknoloji her yönde gelişiyor ama gelişmelerin büyük bir kısmını eğlence sektöründe görüyoruz. Dünyayı büyük bir beklentiye sokan teknolojinin adı ise 'Sanal Gerçeklik'

Bizi beklentilerin içinde boğmasına rağmen, VR(sanal gerçeklik) endüstrisi çok yavaş bir başlangıç yapacak.

Görünüşe göre, Avustralya’daki VR etkisi 2021 yılında sadece %25.5’e ulaşacak. Bugün, sadece evlerin %2.3’ünde bir çeşit VR bulunuyor.

Şu an, Oculus Rift ve HTC Vive gibi yüksek teknoloji ve pahalı VR ürünleri çok baskın değil. Yapılan bir araştırmaya göre Avustralya’da 2016 yılında 216.000 VR başlık satıldı.

En az 10 yıl var

Araştırmayı yapan Telstye’ın yöneticilerinden Foad Fadaghi “Bu teknolojinin her yerde tercih edilir olması için en azından 10 yıl kadar bir süre var.” diyor. Şirket 1.060 tane 16 yaşından büyük insana sordu ve VR başlıklarının kullanım yerlerinin oyun, film ve eğlence olacağı cevabını aldı.

Mobil telefonların VR’dan çok Pokémon Go tarzında güçlendirilmiş gerçeklik teknolojisi üzerinde durması bekleniyor. Mobil uygulamar arasında en çok paylardan birisini oyunlar alıyor ve güçlendirilmiş gerçeklik ile VR’ın da bu yönde gelişeceğini düşünmek mantıksız değil.

VR’ın şuan için geride kalmasının en büyük nedeni ise ulaşılabilirlik. HTC Vive’in optimum performansta çalışabilmesi için güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var.

Son olarak Fadaghi VR’ı giyilebilen teknolojiyle karşılaştırdı.

ʻʻ Akıllı saatler çok hızlı bir patlama göstermedi ama yavaşça artıyor. Foad Fadaghi

Yani sanal gerçeklik teknolojisinin günlük hayatımızda telefon kadar yer etmesi için bir süre daha beklemek zorundayız.