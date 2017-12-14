Siber zorbalık nedir? Sizin de başınıza gelebilir!

Siber zorbalık nedir? Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatımıza giren internet faydalı olduğu kadar zararlı da olabiliyor. Pek çok kişi sosyal medyada siber zorbalığa maruz kalabiliyor. Peki siber zorbalık ne anlama geliyor?

Sosyal medyada özellikle ünlü isimlerin karşılaştığı bir durum siber zorbalık. Sosyal medya üzerinden hakarete, iftiraya maruz kalma, başkalarının bilgilerini çalma, taciz, küfür giderek yaygınlaştı. Bu unsurların aslında siber zorbalık olduğunu biliyor muydunuz? İşte siber zorbalık hakkında ayrıntılı bilgiler…

SİBER ZORBALIK NEDİR?

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarıdır. İki çeşit siber zorbalık bulunmaktadır: Birincisi daha çok teknik yönünü içeren elektronik zorbalık (electronic bullying), diğeri ise psikolojik yönünü içeren elektronik iletişim (e-iletişim) zorbalığıdır. Elektronik zorbalık kişilerin şifrelerini ele geçirmek, web sitelerini heklemek, spam içeren mailler göndermek ya da bulaşıcı e-postalar göndermek gibi teknik olayları içerir. Elektronik zorbalık, bireysel yapılabileceği gibi birçok kişi tarafından organize bir şekilde aynı anda da yapılabilir.

DDoS denilen bu tür saldırıların hedefi sistemi kullanılamaz hale getirmektir. Bu tür saldırılar kişilerin sahip olduğu web sitelerine yapılabildiği gibi büyük kurum ya da devletlere ait yazılım ya da sitelere de yapılmaktadır. Bu saldırılar donanım ve yazılımlara direkt olarak etkide bulunurken, dolaylı olarak kişilerin duygularına da etki etmektedir.