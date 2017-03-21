Şifrelere son, artık bilgisayarlar dudak okuyacak

Dudak okuma ve sesli şifre söyleme biraraya gelince, yüksek güvenlikli bir biyometrik çözümü sunabiliyor.

Her gün çeşitli cihazlara bir sürü şifre giriyoruz: Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, ATM'ler, ofis kapıları gibi. Tüm bu cihazların güvenliği bizim kişisel bilgilerimizin güvenliği demek. Ama normal şifreler ve rakamsal kodlar artık bu güvenlikte yetersiz kalıyor. O yüzden parmak izi ve retina tanıma gibi daha ileri teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilere şimdi de dudak okuma ekleniyor.

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Hong Kong Baptist Üniversitesi'nde geliştirilmekte olan yöntem, bilgisayar veya akıllı telefonun kamerasına sessizce (veya sesli olarak) şifre kelimesini söylemek yolu ile çalışıyor. Bilgisayardaki dudak okuyan yazılım, daha önceden kişisel olarak kaydedilmiş şifre kelimesinin dudak hareketleriniz ile eşlendiğine karar verirse cihaz açılıyor.

Araştırma ekibi aynı kelimeleri söylese bile her kişinin dudak hareketlerinin farklı olduğunu belirtiyorlar. Dolayısı ile bilgisayar dudaktaki küçük farkları bile algılayacak kadar hassas bir yazılım kullanıyor. Böylece eğer şifre kelimenizi sizden başka biri söylerse yazılım onay vermiyor. Hatta siz yanlış kelime söylerseniz, veya kelimeyi az değiştirerek söylerseniz bile cihaz girişe izin vermiyor. Sesli şifre kullanımı istenirse, cihazdaki mikrofon ile kelime dinlenerek sürece bir de ses tanıma sokuluyor ve iki kat güvenli koruma sağlanabiliyor.

Bu biyometrik güvenlik teknolojisinin ilk aşamda ATM'lerde devreye alınması bekleniyor. Dudak okuma teknolojisi için 2015'de patent alınmış ve sistem tamamlanmaya yakın. Yani birkaç yıl içinde bu yöntemi gerçek hayatta görmeye başlayabiliriz.

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