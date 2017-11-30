Son dakika: WhatsApp’ta mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp çöktü mü? İşte bağlantı sorununun nedeni…

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta akşam 21.50 sıralarında yaşanan sorun nedeniyle mesajlar alıcılara ulaşmıyor. Twitter üzerinden yaşanan duruma isyan eden kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu olduğunu söyledi. Peki WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor? İşte nedeni...

Sosyal medya üzerinde ‘WhatsApp çöktü mü’ ve ‘WhatsApp’ta mesajlar neden gitmiyor?’ soruları konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmazken WhatsApp’ın neden çöktüğü üzerine tahminler bulunuyor. Sadec ülkemizde değil dünya genelinde WhatsApp’ta sorun devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, WhatsApp’ta yaşanan soruna ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu…

SİBER SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ OLABİLİR

Messenger ile ilgili sorunların, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Letonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki kullanıcılar tarafından yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar, söz konusu sorunu Twitter’da dile getirdi. Yaşanan sorunla ilgili WhatsApp’tan henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde aynı sorunla karşı karşıya kalan popüler mesajlaşma uygulaması, son günlerde yaşanan siber saldırıya maruz kalmış olabileceği konuşuluyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bazı kullanıcılar Whatsapp’da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada ‘Whatsapp çöktü’ mesajları göndermeye başladı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın çalıştığını öne sürerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşe Twitter’da bazı kullanıcı tepkileri…

Sanırım whatsapp bozuldu. Umarım bozulmuştur ondan mesaj gelmiyordur — EMEL (@emelce01) 30 Kasım 2017

Whatsapp’ı çalışan var mı? — Fatih YILDIRIM (@kedimbileyok) 30 Kasım 2017

whatsapp is down pic.twitter.com/xQag9DNvEo — Martin (@m_art_n) 30 Kasım 2017