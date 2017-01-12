Sony de akıllı telefonlar OLED ekrana geçiyor!

Akılı cep telefonu sektörü adım adım OLED ekranlara geçerken modellerinde LED ekran kullanan Sony'de OLED ekranlara geçmeye hazırlanıyor.

Sony çok uzun bir süredir akıllı telefonlarında ekran teknolojisi olarak LCD kullanıyor. Rakipler OLED ekrana birer birer geçerken, Sony'nin değişime ayak uydurması kaçınılmazdı. Şirketin ana vatanı olan Japonya’da gün yüzüne çıkan yeni raporlar, firmanın bu konuda yenilikçi adımlar atmaya başlayarak akıllı telefonlarında OLED ekrana yer vermeyi planladığını ortaya çıkardı.

Sony için OLED çözümü

Ortaya çıkan raporlara göre Sony, 2018 veya en geç 2019 yılında yeni amiral gemi modellerini, Samsung’un yaptığı gibi OLED ekran ile donatacak. OLED teknolojisini Galaxy S ve Note serisinde uzun süredir kullanan Samsung, akıllı telefon pazarında sunduğu ekran kalitesi ile kullanıcı gözünde sürekli ön plana çıkan bir marka. Bu nedenle Sony’nin amiral gemi modellerinde OLED ekran teknolojisine geçiş yapması, görüntü kalitesinin yanı sıra renk canlılığı konusunda kullanıcı gözünde oldukça iyi bir deneyim sunacaktır.

Akıllı telefonlar için en büyük OLED ekran üreticisi olan Samsung’un, henüz Apple ve Sony gibi markalardan gelecek olan yüksek adetli siparişleri karşılayacak kapasitede olmadığı ve bu nedenle yeni tesisler kurmayı planladığı, son dönemde oldukça fazla konuşulmaya başlandı.