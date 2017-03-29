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Sony Channel Türkiye frekans bilgileri: Sony Channel kaçıncı kanalda?

Türkiye'de hizmet verecek kanalların arasına Sony Channel Türkiye de katıldı. Sony Channel frekansı ne, Sony Channel'da neler yayınlanacak? Sony Channel nasıl ayarlanacak?
09:5329 Mart 2017
Bilim - Teknoloji
Sony Channel Türkiye frekans bilgileri: Sony Channel kaçıncı kanalda?
Türkiye'de hizmet verecek kanalların arasına Sony Channel Türkiye de katıldı. Sony Channel frekansı ne, Sony Channel'da neler yayınlanacak? Sony Channel nasıl ayarlanacak?

Sony Channel Türkiye yayın hayatına başlıyor, Sony Channel hangi frekansda yayın yapacak? Sony Channel uydudan nasıl ayarlanacak? Planet televizyon grubunu alan Sony, pembe dizi yayını yapan Planet Pembe kanalı kapattı ve Sony Channel Türkiye kanalı ile aynı frekanstan yayına devam edecek.

SONY CHANNEL TÜRKİYE HANGİ FREKANSTAN YAYIN YAPACAK?

Türksat uydusunda Planet kanallarının yer aldığı frekansı tarayarak Sony Channel Türkiye kanalını ayarlayabilirsiniz. Sony Channel uydu üzerinden aşağıdaki frekans üzerinden yayın yapacak.

Frekans; 11558 Dikey/V 30000

Aynı zamanda Sony Channel farklı televiyon platformlarında da yayın yapacak.

SONY CHANNEL’DA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

Sony Channel Türkiye’de yayınlanacak olan diziler arasında Türkiye’de de birçok takipçisi olan yapımlar bulunuyor. Dün ilk yayınına Leonardo Di Caprio'nun filmi Muhteşem Gatsby ile başlayan kanalda; Vikings, The Mentalist, Gotham, Arrow, Fargo, Flash, Rizzoli & İsles, Crossing Lines, Damages, Blacklist, Pretty Little Liars, The Last Ship, Justified, Unforgettable, The Night Shift, Brazil Avenue, Helix, Outsiders, Fringe, The Art of More, Person of İnterest dizileri yayınlanacak.

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Son güncelleme: 09:5429.03.2017
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