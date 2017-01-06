Sony yeni OLED televizyonunda hoparlör kullanmayacak

CES 2017 fuarında Sony yeni bir OLED tv modeli tanıttı ve televizyonda hoparlör olmaması şaşkınlık yarattı.

CES 2017 tüm hızıyla devam ederken, firmalar birbirinden güzel yeni teknolojilerini de bizlerle buluşturuyor. Bu teknolojilerden biri Sony standından, Sony tarafından geldi. BRAVIA A1E ile ilk kez bir TV'de hoparlör kullanılmayacak. Kulağa inanılmaz gelse de bu gerçekten de böyle.

OLED paneli ses üretecek

Sony BRAVIA A1E OLED televizyon serisi 4K ve HDR gibi önemli ve 2017 yılında sıklıkla göreceğimiz Teknolojilere sahip. Dolby Vision, Android ve dahili Chromecast gibi yetenekleri de olan televizyon serisindeki en dikkat çeken detay ise hoparlörsüz yapısı.

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Sony’nin Acoustic Surface adı verilen özel bir teknoloji sayesinde, televizyonların paneller devasa hoparlör görevi görüyor. Sony BRAVIA A1E OLED TV serisinde yer alacak olan bu teknoloji ile, paneller rezonans üreterek sesin doğrudan panel üzerinden duyulmasını sağlayacak! Bu serinin diğer teknik detayları, fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.