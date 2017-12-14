Sözcü Teknoloji 1. Bölüm: GEAR 360 (2017) incelemesi

Sözcü Teknoloji'nin 1. bölümünde Samsung Gear 360'ı sizler için inceledik. İşte ürünün öne çıkan teknik özellikleri...

Samsung bir önceki modelinde tüketicide biraz hayal kırılığı yaratmıştı. Gear 360’ın iyi bir performansı vardı ama gerek yüksek fiyatı gerekse de cebe sığamaması dolayısıyla beklenen etkiyi yaratamamıştı. Yeni cihazla birlikte Gear 360, hem daha hesaplı hem de daha fazla ve farklı cihazla çalışabiliyor. İşte Gear 360 (2017)’nin özellikleri…

Ürünün dış tasarımı:

Samsung Gear 360 2017'nin tasarımı bir önceki modele göre bir çok farklılık içermekte. 2016 model Gear 360 daha küresel bir görünüme sahipken, 2017 Gear 360 daha küçük ve daha şık bir tasarıma sahip. 100.6 x 46.3 x 45.1mm ebatlarında ve 130 gram ağırlığında. Bir önceki modele göre daha küçültülen kameranın alt kısmında tripod bağlantı yuvası yan kısmında ise hafıza kartı giriş yuvası bulunuyor. Bir önceki modelde üst kısma yerleştirilmiş olan bilgi ekranı ve kayıt tuşu, yeni modelde kameranın hemen altına yerleştirilmiş. Bu sayede Gear 360 2017 elinizde çekim yapmak bir önceki modele göre daha kolay. Zira önceki modelde çekim düğmeleri üst kısımda yer alıyordu. Küçük eli olan birisi için kamera kayıt durdurma tuşuna basmak daha zahmetliydi. Gear 360 2017, eski modelde de olduğu gibi IP53 sertifikasına sahip. Yani toza ve suya karşı dirençli. Kamerayla çekim yaparken beklenmedik bir yağmura yakalandığınızda veya suya maruz kaldığınızda endişelenmenize gerek yok. Ancak kamerayı su altında kullanamıyorsunuz.

Ürünün teknik özellikleri:

Samsung Gear 360 2017'nin teknik özelliklerine bakıldığında 4K çözünürlük ön plana çıkıyor. 4K yani (4096 x 2048) çözünürlükte video çekebilen Gear 360'da farklı FPS yüksekliğinde daha düşük kalitelerde video çekimi de mümkün. CMOS sensör bulunan GEAR 360'ın 8.4 megapiksel çözünürlüğü bulunuyor. F: 2.2 diyaframa sahip olan Geaz 360, 1160 mAH bataryası sayesinde 130 dakikaya kadar video çekim imkanı sunuyor. Gear 360 ile dilerseniz HDR fotoğraf Video döngüsü (loops) ve time lapse fotoğraflar çekebilirsiniz.

Ürün hangi cihazlarla uyumlu:

Android 5.0 veya üstünü çalıştıran Galaxy S8, S8 +, S7, S7 Kenar, Not 5, S6, S6 Kenar, S6 Kenar +, A5 / A7 (2017). iPhone 7, 7+, 6S, 6S +, SE, iOS 10.0 veya üstünü çalıştırıyor.

Ürünün batarya performansı:

Samsung Gear 360'ın 1160 mAH bataryası bulunuyor. Bu batarya sayesinde 130 dakikaya varan videolar çekebilirsiniz. Bir önceki modele göre cihazda batarya çıkarılabilir modda değil. Bir önceki model 1350 mAH iken yeni cihazda bu daha da düşürülmüştür. Kamera kullanımı ve video kaydı düşünüldüğünde bu ürün için eksi bir özellik olmuş.

Ürünün artı ve eksileri :

Şu anda piyasada 950 – 1350 TL arasında fiyata sahip olan GEAR 360 2017 bir önceki modele göre tasarımsal olarak çok daha kullanışlı bir hale getirilmiş durumda. Ürün telefonunuzla kolayca eşleştirilip kullanılabiliyor. Bir önceki modele göre işlevsel bir tasarıma sahip olan cihaz sayesinde canlı yayın yapabiliyorsunuz. Ürünün eksi tarafı olarak batarya performansının düşürülmesini söyleyebiliriz. Eski nesil GEAR 360'da iki adet 15 MP lens bulunuyordu ve bu sayede daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiliyordu. Ancak yeni nesilde iki adet 8.4 MP çözünürlüğe sahip lens bulunuyor. Her iki lensin toplamı 15 MP ediyor ve yeni modelde bir düşüş gözüküyor. Canlı yayın özelliği İOS tarafına henüz gelmedi ancak Android üzerinden 360 ile canlı yayın yapabiliyorsunuz.