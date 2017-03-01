SpaceX Ay’a yolculuk düzenleyecek!

SpaceX firması uzay turizminde önemli bir adım atarak iki kişiyi Ay'a götüreceğini açıkladı.

SpaceX firması uzay turizminde önemli bir adım atarak iki kişiyi Ay'a götüreceğini açıkladı.

Uzay turizmi için önemli atmayı hedefleyen SpaceX, iki kişiyi Ay’a götüreceğini açıkladı. Şirketin CEO’su Elon Musk, yapılacak bu önemli yolculuğa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu!

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SpaceX yetkilileri dün yaptığı açıklama ile, gelecekteki planlarına dahil önemli bilgiler paylaştı.

SpaceX, iki yolcuyu Ay’a götürüyor!

Şirket yetkililerinin açıklamada 2018 yılının sonlarına doğru iki şanslı kişiyi Ay’a götüreceğini duyurdu. 2018’in sonlarına doğru iki yolcuyu Ay’a götüreceğini açıklayan SpaceX, bu yolcuların kimliğini henüz açıklamadı.

Adeta sır gibi saklanan bu iki isimin, Ay görevinin 1 hafta süreceği açıklandı. Elon Musk, bu iki yolcunun, Ay’a gidebilmek için yüksek bir depozito ücreti ödediklerinin de altını çizdi.

Ay’a gidecek bu iki insan için rekor bir ücret ödeneceği tahmin ediliyor. Son zamanlarda yaptığı görevlerle ve geleceğe dönük planları ile dikkat çeken SpaceX, Ay’a gidecek iki ismi sıkı ve zorlu eğitim aşamalarından geçirecek.

2018’in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek bu yolculuk ile, iki uzay turistinin, 300.000 ile 400.000 mil bir mesafe kat edeceğini de belirtildi.