Spotify, Game of Thrones’un en çok dinlenenlerini açıkladı

HBO'nun Game of Thrones 7'inci sezonun başlamasına sayılı günler kala sezonun en çok dinlenen şarkılarını yayınladı. Megadeth'in “Never Dead,” Motörhead'in “March or Die” ve Muse'un “Dead Inside”i gibi şarkılarla kışın artık geldiği gerçeğini kabul edebiliriz. Çünkü kış çoktan geldi! Spotify ayrıca, Taht tutkunu şehirleri, çalma listelerine göre en popüler karakterleri ve dizinin en çok dinlenen şarkılarını belirlemek üzere Game of Thrones dinlenme verilerini inceledi.
JON SNOW BİRİNCİ
Türkiye'de en sevilen karakter çalma listesi globalle aynı isim yani Jon Snow oldu. Tormund Giantsbane ikinci, Melisandre ise üçüncü en sevilen karakter olarak öne çıkıyor.
Türkiye'de Game of Thrones fanı olan ilk üç şehir, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Dizinin en çok dinlenen ilk iki şarkısı 6'ncı sezondan Light of Seven ve Main Titles, üçüncü sırada ise 2'nci sezondan The Rains of Castamere olarak beirlendi
KIŞ GELDİ!
Global Olarak En Popüler Game of Thrones Karakterleri:
Jon Snow
Robb Stark
Sansa Stark
Daenerys Targaryen
Samwell
Margaery Tyrell
Ned Stark
Tormund Giantsbane
Joffrey Baratheon
Stannis Baratheon
Tyrion Lannister
Arya Stark
Melisandre
Missandei
Shireen Baratheon
Ygritte
Theon Greyjoy
Khal Drogo
Brienne of Tarth
Jaime Lannister
Türkiye'de En Popüler Game of Thrones Karakterleri:
Jon Snow
Tormund Giantsbane
Melisandre
Petyr “Littlefinger” Baelish
Ned Stark
Daenerys Targaryen
Sansa Stark
Samwell
Tyrion Lannister
Margaery Tyrell
Stannis Baratheon
Jorah Mormont
Robert Baratheon
Shireen Baratheon
Theon Greyjoy
Ygritte
Cersei Lannister
Khal Drogo
Robb Stark
Jaime Lannister
Türkiye'de Game of Thrones Fanı Olan Şehirler:
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya
Adana
Kocaeli
Eskişehir
Konya
Mersin
Manisa
Muğla
Tekirdağ
Balıkesir
Samsun
Türkiye'de En Çok Dinlenen Game of Thrones Şarkıları:
Light of Seven, Ramin Djawadi, Sezon 6
Main Titles, Ramin Djawadi, Sezon 6
The Rains Of Castamere, The National, Sezon 2
Main Title, Ramin Djawadi
The Winds of Winter, Ramin Djawadi, Sezon 6
Blood of My Blood, Ramin Djawadi, Sezon 6
My Watch Has Ended, Ramin Djawadi, Sezon 6
Winter Has Come, Ramin Djawadi, Sezon 6
A Lannister Always Pays His Debts, Ramin Djawadi, Sezon 3
Khaleesi, Ramin Djawadi, Sezon 6
Needle, Ramin Djawadi, Sezon 6
Game Of Thrones, Ramin Djawadi
Hear Me Roar, Ramin Djawadi, Sezon 6
Coronation, Ramin Djawadi, Sezon 6
The Red Woman, Ramin Djawadi, Sezon 6