Spotify, Game of Thrones’un en çok dinlenenlerini açıkladı

HBO, Game of Thrones 7’inci sezon ilk gösterimine günler kala, Spotify dizinin en çok dinlenen şarkılarını belirlemek üzere Game of Thrones dinlenme verilerini analiz etti.

HBO'nun Game of Thrones 7'inci sezonun başlamasına sayılı günler kala sezonun en çok dinlenen şarkılarını yayınladı. Megadeth'in “Never Dead,” Motörhead'in “March or Die” ve Muse'un “Dead Inside”i gibi şarkılarla kışın artık geldiği gerçeğini kabul edebiliriz. Çünkü kış çoktan geldi! Spotify ayrıca, Taht tutkunu şehirleri, çalma listelerine göre en popüler karakterleri ve dizinin en çok dinlenen şarkılarını belirlemek üzere Game of Thrones dinlenme verilerini inceledi.

JON SNOW BİRİNCİ

Türkiye'de en sevilen karakter çalma listesi globalle aynı isim yani Jon Snow oldu. Tormund Giantsbane ikinci, Melisandre ise üçüncü en sevilen karakter olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de Game of Thrones fanı olan ilk üç şehir, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Dizinin en çok dinlenen ilk iki şarkısı 6'ncı sezondan Light of Seven ve Main Titles, üçüncü sırada ise 2'nci sezondan The Rains of Castamere olarak beirlendi

KIŞ GELDİ!

Global Olarak En Popüler Game of Thrones Karakterleri:

Jon Snow

Robb Stark

Sansa Stark

Daenerys Targaryen

Samwell

Margaery Tyrell

Ned Stark

Tormund Giantsbane

Joffrey Baratheon

Stannis Baratheon

Tyrion Lannister

Arya Stark

Melisandre

Missandei

Shireen Baratheon

Ygritte

Theon Greyjoy

Khal Drogo

Brienne of Tarth

Jaime Lannister

Türkiye'de En Popüler Game of Thrones Karakterleri:

Jon Snow

Tormund Giantsbane

Melisandre

Petyr “Littlefinger” Baelish

Ned Stark

Daenerys Targaryen

Sansa Stark

Samwell

Tyrion Lannister

Margaery Tyrell

Stannis Baratheon

Jorah Mormont

Robert Baratheon

Shireen Baratheon

Theon Greyjoy

Ygritte

Cersei Lannister

Khal Drogo

Robb Stark

Jaime Lannister

Türkiye'de Game of Thrones Fanı Olan Şehirler:

İstanbul

Ankara

İzmir

Bursa

Antalya

Adana

Kocaeli

Eskişehir

Konya

Mersin

Manisa

Muğla

Tekirdağ

Balıkesir

Samsun

Türkiye'de En Çok Dinlenen Game of Thrones Şarkıları:

Light of Seven, Ramin Djawadi, Sezon 6

Main Titles, Ramin Djawadi, Sezon 6

The Rains Of Castamere, The National, Sezon 2

Main Title, Ramin Djawadi

The Winds of Winter, Ramin Djawadi, Sezon 6

Blood of My Blood, Ramin Djawadi, Sezon 6

My Watch Has Ended, Ramin Djawadi, Sezon 6

Winter Has Come, Ramin Djawadi, Sezon 6

A Lannister Always Pays His Debts, Ramin Djawadi, Sezon 3

Khaleesi, Ramin Djawadi, Sezon 6

Needle, Ramin Djawadi, Sezon 6

Game Of Thrones, Ramin Djawadi

Hear Me Roar, Ramin Djawadi, Sezon 6

Coronation, Ramin Djawadi, Sezon 6

The Red Woman, Ramin Djawadi, Sezon 6