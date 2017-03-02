Spotify, Hi-Fi kayıpsız ses desteği sunacak!

Ülkemizde de binlerce kullanıcısı olan dijital müzik servisi Spotify, çok yakında Hi-Fi kayıpsız ses desteğine kavuşacak.

Ülkemizde de binlerce kullanıcısı olan dijital müzik servisi Spotify, çok yakında Hi-Fi kayıpsız ses desteğine kavuşacak.

En popüler dijital müzik servislerinden biri olan Spotify, ülkemizde de binlerce ücretli aboneye sahip. Ses kalitesi konusunuda maksimum 320 kbps destek veren şirket, çok yakında bunu bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

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Hi-Fi kayıpsız ses geliyor!

Henüz resmi olarak tanıtılmayan Hi-Fi ses desteği, gelen bilgilere çok yakında duyurulacak. Kullanıcıların şarkıları çok daha yüksek kalitede ve kayıpsız olarak stream etmelerine olanak sağlayacak bu özellik, ne yazık ki ekstra ücrete tabii olacak.

Şimdilik dedikodular bu servisin ekstra 5 dolar ila 10 dolar arasında olacağı yönünde. Ancak ülkemizde bu durumun direkt 5 TL veya 10 TL olarak eklenmesi olası.

Son dönemde ‘odyofil’ olarak anılan ve ses performansında yüksek kalite bekleyen insanların sayısı bir hayli arttı. Bu nedenle Spotify’ın bir rakibi olan Tidal da, Hi-Fi kayıpsız ses desteğini bir süredir kullanıcılarına sunmakta. Bakalım Spotify’ın Hi-Fi kayıpsız ses desteği, kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak.