Steam 14 milyon aktif kullanıcıyı geçti!

PC platformunun lider dijital oyun satış palatformu Steam'in aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıla göre 2 milyon daha artarak 14 milyonu aştı.

PC platformunun lider dijital oyun satış palatformu Steam'in aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıla göre 2 milyon daha artarak 14 milyonu aştı.

Valve tarafından, 2004 yılında dönemin en popüler oyunu Half-Life 2 ile birlikte kullanıma sunulan Steam platformu yine kendi rekorunu kırdı.

Steam’de en çok satan oyunlar!

Steam, 14,207,039 oyuncu ile tarihindeki en yüksek anlık oyuncu rakamlarına ulaşmayı başardı. Dota 2 hiç de sürpriz olmayan bir şekilde 951,942 anlık oyuncu ile başı çekerken, onu CS:GO 675,195 oyuncu ile izledi. Üçüncü olan oyunsa 116,230 kullanıcı ile GTA 5 oldu.

Son 5 yıl rekorlarla geçti

Bir önceki rekorun 13 milyon anlık kullanıcı olduğunu hatırlatmakla birlikte, başka bir önemli veriye de değinmek gerekiyor. Bundan beş yıl önce Steam anlık 5 milyon aktif kullanıcı barajını geçmişti. Geçtiğimiz yıl 12 milyona yükselen rekor, 7 Ocak itibari ile de 14 milyon barajını geçmiş oldu.

Rekorun gelmesinin en büyük sebebi ise doğal olarak tatil dönemi yapılan indirimler oldu. Birçok insan sevdiği oyunları oldukça ucuza alırken, Steam kullanıcı sayısı da iyice yükseldi.