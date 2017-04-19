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Sülfür yiyen yaratık ilk defa yakalandı!

En uzun kabuklu deniz hayvanı olarak kabul edilen, solucana benzeyen gemikurdu adlı yaratık ilk defa canlı yakalandı.

09:0119 Nisan 2017
Bilim - Teknoloji
Sülfür yiyen yaratık ilk defa yakalandı!
En uzun kabuklu deniz hayvanı olarak kabul edilen, solucana benzeyen gemikurdu adlı yaratık ilk defa canlı yakalandı.

Filipinler koyunda yaşayan istiridyelerin bir akrabası olan yeni tür keşfedildi. Solucana benzeyen ve 1.5 metre uzunluğunda olan canlı ilginç görüntüsüyle dikkat çekti. Aslında solucan olmasalar da benzerliklerinden ötürü bu tür “dev gemi solucanı” olarak adlandırıldı.

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SÜLFÜR YİYİYOR

Utah Üniversitesi’nde tıbbi kimya profesörü olan Margo Haygood tarafından incelenen canlının neden bu kadar büyük boyutlarda olduğu anlaşılamadı. Sindirim sistemlerinde ise az miktarda fekal (dışkısal) madde gözlemlendi. Körfezde ölen çürüyen bitki örtüsü veya çürüyen hayvan iskeletleri sonucu açığa çıkan hidrojen sülfür tükettikleri tespit edildi. Sülfürün bir besleyiciliği olmadığı halde neden bu hayvanlar tarafından tüketildiği anlaşılamadı.

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