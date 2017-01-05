Süper UHD, CES’i salladı

LG’nin Nano Cell teknolojili 2017 model SUPER UHD TV’leri Las Vegas'ta başlayan teknoloji fuarı CES 2017’yi salladı.

LG Electronics, LCD TV'lerin görüntü kalitesini yeni bir seviyeye taşıyan Nano Cell teknolojili SUPER UHD TV’lerini (SJ9500, SJ8500 ve SJ8000 modelleri), Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2017’de tanıttı.

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LG'nin Nano Cell teknolojili üçüncü nesil LG SUPER UHD TV serisi, en gerçekçi görüntüleri daha geniş bir izleme açısıyla sunarken oldukça ayrıntılı ve isabetli renkler üretebiliyor. LG’nin tüm SUPER UHD TV modelleri, Dolby Vision özellikli Aktif HDR teknolojisi sayesinde çoklu HDR formatlarını da görüntüleyebiliyor. Böylece tüm kullanıcılar yüksek kalitede HDR içeriklere istedikleri gibi erişebiliyorlar. LG SUPER UHD TV'lerde bulunan en yeni sürüm kullanıcı dostu webOS Smart TV platformu, güçlü ses özellikleri ve her modelin kendine has estetik tasarımı sayesinde, kullanıcılar ihtiyaç ve beklentilerine uyacak mükemmel TV'yi bulmakta hiçbir zorluk çekmeyecekler.

Nano Cell LCD ekranların yaklaşık bir nanometre çapındaki eşit boyutlu parçacıkları kullanarak oluşturduğu ayrıntılı ve isabetli renkler, Quantum Dot ekranlar da dâhil olmak üzere diğer tüm TV’lere göre daha geniş bir izleme açısından görülebiliyor. Nano Cell’li LG SUPER UHD TV’ler, doğrudan ekranın karşısından veya 60 derecelik bir açıdan izleyenler fark etmeksizin herkese tutarlı renkler ve aynı kalitede görüntüyü sunuyor.

Nano Cell, aşırı ışık dalga boylarını emerek, ekranda görüntülenen renklerin saflığını arttırıyor ve etkileyici sonuçlar elde ediyor. Bu ışık emme özellikleri, LG’nin yeni LCD ekranlarının farklı renkleri çok daha hassas bir şekilde filtrelemesine ve her rengin orijinal içerik üreticisi tarafından tasarlandığı gibi görüntülenmesine olanak tanıyor. Örneğin, geleneksel TV’lerdeki yeşil renkler, sarı veya mavi gibi diğer renk dalga boylarıyla karışarak soluklaşıyor, sonrasında ise sarımsı veya açık mavi tonlara dönüşüyor. LG Nano Cell teknolojisi renk solması, görüntü ve renk bozulması gibi sorunları önemli ölçüde azaltıyor. Nano Cell teknolojisi, yoğun ışıklı ortamlarda dahi yüksek görüntü kalitesini korumak için ekran parlaklığını azaltabiliyor.