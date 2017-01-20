Swarm’da kadınlardan gelen yoğun arkadaşlık isteği şaşırttı!

Swarm kullanan erkek kullanıcılar bir süredir kadın isimleriyle ve fotoğraflarıyla gelen fazlaca arkadaş talebi konusunda şaşkın...

Swarm kullanan erkek kullanıcılar bir süredir kadın isimleriyle ve fotoğraflarıyla gelen fazlaca arkadaş talebi konusunda şaşkın...

Swarm’da birçok erkek kullanıcı kadın hesaplarından gelen fazlaca ekleme tabini şaşkınlıkla karşılıyor. Kadın isim ve soyadlarıyla açılmış, farklı profil fotoğraflarıyla inandırıcılığı arttırılmış Swarm hesapları erkek kullancıları ekleyerek bir tuzağa çekmeye çalışıyor.

TUZAĞA DİKKAT

Ekleme talebi gelen kullanıcılar talebi kabul ettiğinde karşı taraftaki sahte hesaptan, ‘Facebook’ta sahte profilinin olduğunu gördük, inanmıyorsan şu siteye tıkla’ şeklinde bir mesaj gelmekte. Bu riskli mesajın yönlendileceği içerik tam olarak belli olmasa bile spam, ya da virüslü bir bağlantıya yönlendirildiği tahmin edilmekte.