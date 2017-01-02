Tanzanya droneları halk sağlığı için kullanacak

Son olarak internetten sipariş edilen ürünerin teslimatı için kullanılmaya başlanan dronelar Tanzanya'da kan teslimatı yaparak hayat kurtaracak.

Tanzanya'da yol koşulları çok zor olduğu için kliniklere kan transferi çok uzun sürüyor. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için drone ile kan transferi sistemi kurulmaya başlandı.

Projede 290 km menzile sahip drone'lar kullanılacak. Drone'lar teslimat noktasına 5 m kalacak şekilde alçalacak ve kan ünitesini bir paraşütle bırakacak. Teslimatı yapan drone otomatik olarak merkeze geri dönecek. Projede kullanılan drone'lar çok güçlü ve uzun menzilli. GPS sistemine sahip olan drone'lara gidecekleri yere tamamen otomatik olarak gidiyor. Ulusal Havacılık'ın izin verdiği 152 metre yükseklikten uçan bu drone'lar normal hava taşımacılığı için bir tehdit oluşturmuyor. Bu drone'ların tek dezavantajı oldukça büyük olmaları. Bir drone yaklaşık iki araba genişliğine sahip.

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Drone ile kan taşımak araba ile taşımaktan çok daha ekonomik. Tanzanya Hükümeti bir drone ile senede yaklaşık 58 bin dolar tasarruf edeceğini düşünüyor. Tabii ki bu drone'ların esas amacı hayat kurtarmak. Drone'lar sayesinde normalde 110 dakikada ulaşılabilecek bir yere 19 dakikada malzeme götürülebiliyor. Bu da acil kan ihtiyacı durumlarında hayat kurtarıcı oluyor. Tanzanya'da bu tür drone'ların en çok doğumlarda gereken malzeme gereksinimleri için kullanılması bekleniyor.

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