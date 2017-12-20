Tatil köylerine, havaalanlarına ve kampüslere özel otonom araç…

PIX adındaki bu modüler platform istenirse bir robot postacı veya mobil kafe bile olabiliyor...

PIX isimli yeni nesil bir otonom platform, geleceğin modüler akıllı sistemlerine güzel bir örnek. Çünkü bu araç isterseniz otonom bir taksi, kendi kendine müşterilere servis yapabilen bir kafe veya robot kargo taşıyıcısı olabiliyor. Bu araç gelecekte her türlü teknopark, kampüs, alışveriş merkezi, tatil köyü, havaalanı ve turistik geziler için kullanılabilecek.

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Araç sırf bu amaçla tamamen modüler şekilde tasarlanmış. PIX'in elektronik aksamı ve elektrik motoru aynı kalıyor ama yapılacak işe göre kabin ve otonom beyni değiştirilebiliyor. Kabin bölümü de kendi içinde modüler olabilecek. Yani sırf kabini değiştirip, aracı yeni bir göreve hazırlamak mümkün. Böylece istendiğinde mobil kafe olup, istendiğinde bir gezi aracı haline gelebilecek.

Burada asıl önemli olan tasarım ve üretim süreçlerinin modernize edilmiş olması. PIX'in parçaları birkaç endüstriyel robot sayesinde çok hızlı şekilde üretilip monte edilebilecek. Hızlı üretim süreci ve modüler yapısı sayesinde bu araçlar küçük atölyelerde bile inşa edilebilir. Büyük fabrikalara ihtiyaç olmaması, dünyanın istendiği yerinde bir üretim bandı açmayı mümkün kılıyor. Küçük firmaların istedikleri yerde bir üretim atölyesi kurup, gerekli parçaları kendileri bile imal edebilir olması hedefleniyor.