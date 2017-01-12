Teknoloji devi Google porno yıldızıyla davalık oldu: Aygırla sevişmedim!

Cicciolina adlı 1970'li yılların tanınmış porno yıldızı Google'a dava açtı. Dava sebebi Cicciolina'nın Google tarafından sevişiyor gibi gösterilmesi.

Cicciolina isyan etti, Google’a 70 milyon euro’luk dava açtı. Voici.fr sitesinin aktardığı habere göre, eski porno yıldızı Cicciolina, önceki yıllarda yayınlanan bir porno filmindeki bir kamera oyununu Google tarafından aygırla sevişiyor gibi gösterildi. Asıl adı İlona Staller olan Macar asıllı porno yıldızı Cicciolina buna isyan ederek, Google’a yüklü bir tazminat davası açtı.

ESKİ PORNO YILDIZI HEM DE ESKİ MİLLETVEKİLİ

Bir dönem İtalya parlementosunda milletvekilliği yapan Cicciolina, seksenli yıllarda çevirdiği Number1 adlı filminin Google tarafından ayrıla seks yapılmış gibi gösterildiğini iddia etti. Cicciolina ilgili filmdeki kamera oyununu şu sözlerle anlattı; “Yönetmen Riccardo Schicchi çekimlerde bir göz yanıltması yaptı. Ben faytonda oturuyorum. Aygırın yanında bir başka kadın bulunuyor. Kısacası yetişkinlerin rahatlıkla anlayabileceği bir hileli görüntü… Ama Google bunu sevişen benmişim gibi lanse etti.” Ayırca Cicciolina bir havansever olduğunu ve zoofiliye karşı olduğunu da belirtti.