Teknoloji dolaba girdi: Panasonic akıllı askı tanıtıldı

Günümüzde akıllanan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Panasonic, akıllı askı modelini resmi olarak tanıttı.

Teknolojinin gündelik hayatımıza girmesiyle zaman ve para tasarrufunda önemli bir verimlilik yaşanıyor. Panasonic, kıyafet yıkamak ile zaman kaybedilmemesi ve kıyafetlerin kötü kokmaması için yüksek teknolojili bir askı geliştirdi.



Bu teknolojiler hiç tutmadı

Kötü kokuları gideren teknoloji

Görünüm olarak sıradan askılardan farklı olmaya Nanoe X, giysileri “elektrostatik atomize su” akışı ile duşlayabiliyor. Panasonic, üretilen bu atomize su parçacıklarının sıradan bir buhar boyutlarından 1/30 – 1/20 oranında daha küçük olduğunu belirtiyor. Bu nanopartiküller giysilerdeki kötü kokuları gideriyor ve yıkama ihtiyacını azaltıyor.

Nanoe X'in giysileri yıkama, kirleri çıkarma gibi bir özelliği bulunmuyor. Ancak yorucu bir günün ardından kıyafetin sonraki günler için tekrar giyilebilir durumda olmasını sağlıyor. Ayrıca poleni kıyafetten çıkarma özelliği ile alerjisi olan kişilerin gündelik yaşamını kolaylaştırıyor. 18'lik paket halinde satılacak olan askı, 18 dolarlık satış fiyatına sahip olacak.Panasonic, Nanoe teknolojisini saç kurutucularında da kullanıyor. Geniş bir kullanım alanına sahip olan bu teknoloji çamaşırhaneler ve tuvaletlerde de kullanılabilir.