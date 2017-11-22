Telefon ve PC’den cinsel içerikli sitelere girenler için büyük tehdit!

2017 yılının başlarında internetten cinsel içerikli sitelere giren ve burada video izleyenler, Kovter adlı bir kötü amaçlı yazılımın kurbanı olmaya başlamışlardı. İnanılmaz bir aldatmaca ile kendini gizleyen bu virüs, insanları farkında bile olmadan reklamlara tıklatarak yazılımı hazırlayanlara milyonlar kazandırıyor.

Hatta bu olayın kurbanı olan PornHub öylesine büyük bir zan altında kalmıştı ki, birkaç günlüğüne de olsa siteyi tamamen erişime kapatarak hasarı önleme çalışmıştı. olayların ardında olan KovCoreG isimli grupsa ne kadar büyük bir tehdit olduğunu tüm dünyaya göstermişti.

“KOVTER TEHDİDİ”

shiftdelete.net’in haberine göre; aslına bakarsanız her gün milyonlarca insanın girdiği ve dolaşımında yine milyonlarca insanın olduğu bir web sitesinde böylesine büyük bir güvenlik açığını bulup kullanmak hayli riskli ve zor bir iş. Nitekim, söz konusu grup Kovter'in geliştirme aşamasına 2011 yılında başlamış ve ilk demelerini 2012 yılında daha küçük çaplı siteleri etkileyerek yapmış.

Şu an halen dolaşımda olan virüs yazılımı insanları kandırmaya devam ediyor. Yazılım tipi olarak sahte reklamlara tıklanmasına neden olan ve bu reklamlar üzerinden para kazandıran Kovter, çok ciddi bir tehdit unsuru.

Bilgisayar veya telefonunuza bulaştıktan sonraysa hızlı olmanız gerekiyor. Eğer söz konusu sitelerde kendi kendine reklamlar açılmaya başlarsa cihazını anında ağdan koparmanız gerekiyor. Ve eğer yazılımın kurbanı olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanıcı adı ve şifre isteyen hiçbir web sitesine girmemeniz gerekiyor.

Cihazınızda virüs tarama programı bulunuyorsa, onu çalıştırın ve güvenliğinizi sağlamaya çalışın. Eğer halen çözüm olmuyorsa, söz konusu virüs yazılımını başka bir PC üzerinden indirip, USB'ye kurulum yapım. Ardından kendi cihazınızda çalıştırın. Çünkü Kovter uzun bir süre daha ortalıkta olacak gibi görünüyor.