Telefonun içine jilet koyup test ettiler… Sonuç inanılmaz! | Şaşırtan haberler

Teknolojik cihazlar hakkında dönem dönem farklı söylentiler çıkıyor fakat bunların birçoğu mantık dışı ve hiçbir işe yaramayan fısıltılardan ibaret oluyor. Son dakikaya kadar yalan olduğu tahmin edilen, "Telefonun içine jilet koyulursa internet hızı artar" efsanesi üzerine yapılan test, sonuçlarıyla epey şaşırttı...

“Telefonun içine jilet koyarsak internet hızlanır mı?” sorusu gayet saçma gözüküyor, internette dönem dönem gezen bu iddia Webtekno tarafından test edildi. Haberler şaşırtıcı, test sonunda hızlandırma iddiası fos çıksa da bir nebze olsun küçük bir bağlantı gücü artışı sağladığı sonucu ortaya çıktı.

TELEFONUN İÇİNE JİLET KOYMAK İNTERNETİ HIZLANDIRIR MI?

Yapılan teste göre Webtekno ekibi ciddi bir artış gözlemlemese de Wi-Fi kuvvetinde ufak bir artış yakaladı. 4-5 tane jilet koyularak tekrar yapılan testte sonuç biraz daha gözle görülür değişmiş olsa da, bunun da pek pratik olduğu söylenemez. Ufak artışlar sayesinde efsane tamamen fos çıkmasa da kullanılabilirlik açısından tamamen fos çıktı…

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