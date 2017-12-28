Tesla firmasından bir de elektrikli pick-up geliyor

Model 3’ün üretimi ile boğuşan Tesla, araya yeni bir araç daha sıkştırıp sonra da pick-up üretimine başlayacak.

Tesla son ay içinde takipçilerini duyuruya ve yeni araç tanıtımına boğdu. Önce uzun mesafe yol yapabilecek bir elektrikli kamyon duyuruldu. Onunla aynı anda ilk ürettikleri klasik spor araba Roadster'ın farklı tasarımlı ve 400 kilometre gidecek yeni versiyonu açıklandı. En son olarak da bir elektrikli pick-up kamyonet üzerinde çalıştıkları duyurusu geldi. Bu kamyon ABD ve Avrupa'da çok popüler olan Ford F150 model pick-up kamyonet kadar veya daha büyük boyda olacak.

Tesla'nın elektrikli kamyon prototipi sokakta görüntülendi

Firma şu anda geleneksel Model S ve SUV tarzındaki Model X dışında, en yeni ucuz elektrikli otomobili Model 3'ün üretimi ile de uğraşmakta. Her ne kadar şimdilik giderek artan talebe yetişemiyor olsalar da, üretim hızını sorunsuz şekilde artırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Model 3'ün önsiparişlerinin tamamı teslim edilip, üretimi de yoluna girdikten sonra, firma bu sefer de Model Y adında bir başka proje ile uğraşacakmış.

Model Y ise aslında şu anda piyasaya çıkmış olan Model 3'ün ‘compact crossover' stilinde bir versiyonu olacak. Tesla'nın duyurduğu yeni pick-up kamyonetin üretimine, henüz gösterilmemiş bu Model Y'den sonra başlanacağı bilgisi verilmiş durumda. Pick-up kamyonetin konsept görüntüleri, duyurulan elektrikli kamyonun küçüğüymüş gibi bir izlenim vermekte. Gösterilen araç neredeyse arkasına daha küçük bir başka pick-up kamyoneti koyup gidecek kadar da iri durmakta.