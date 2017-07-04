Testler tamamlandı: En yeni yalıtım malzemesi tavuk tüyü!

Hayvan tüylerinde, boynuzlarında ve pullarında bulunan doğal keratin, aynı zamanda çok iyi bir yalıtkan madde…

Beyaz et tüketimi her yıl artmakta, şu anda yılda 50 milyar tavuk tüketilmekte ve araştırmalar 2020 yılına gelindiğinde tavuk etinin, dünyanın en popüler protein şekli olan sığır eti, domuz eti ve balıkları geçeceğini söylüyor. Peki bu kadar tavuğun tüyüne ne oluyor dersiniz? Şu anda atık tüyler çöp olarak atılmakta, bir kısmı yakılmakta veya başka hayvanlara protein tozu olarak beslenmekte. Ancak potansiyel bir başka kullanım da mümkün, bu da bina yalıtımı.

Mantardan yapılar inşa etmek de mümkün

Tüylerde, boynuzlarda, kabuklarda, pençelerde ve pullarda (ve insan saçlarında) doğal bir protein olan keratin bulunur. Keratin maddesinin özellikleri hafif, yalıtıcı, su itici ve biyolojik olarak çözünebilir olmasıdır. Şu andaki yalıtım malzemeleri de hafif, yalıtıcı ve su iticidir ama büyük bir çoğunluğu sentetik nitelikte ve petrol esaslı malzemelerden üretilmekte. Bu sentetik yalıtkan materyaller yenilenebilir kaynaklardan üretilmiyor ve çoğu doğaya zararlı atıklar oluşturuyor.

Aeropowder isimli İngiliz firmasının tavuk tüylerinden oluşturduğu toz malzemenin yaklaşık 20 kilosu, 80 tavuğun tüylerinden dönüştürülüp elde edilmekte. Bu miktar da yaklaşık 10 metrekare izolasyona yetiyor. Firma henüz Ar-Ge test aşamasında ve patent başvurularını yapıyor ama elde ettikleri sonuçlar gelecek için büyük potansiyel taşıyor gibi. Sentetik yalıtım malzemeleri şimdilik daha iyi ısı tutuyor ama keratin kökenli malzemeler aynı zamanda nem de tutuyor ve binalara temiz hava girişini sağlayan bir ‘nefes alma' yapısına da sahipler. Eğer şirketin çalışmaları istedikleri gibi sonuç verirse, tavuk tüyleri inşaat sektöründe yepyeni bir trendin yolunu açabilir.