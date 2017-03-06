Tüm enerjisini rüzgardan sağlayan ülke Danimarka

Rüzgarın gücünü enerjiye çevirmek kolay değil ama Danimarka bu konuda tüm Avrupa çapında liderliğini kanıtladı

Rüzgarın gücünü enerjiye çevirmek kolay değil ama Danimarka bu konuda tüm Avrupa çapında liderliğini kanıtladı

Yenilenebilir enerji denilince akla ilk olarak güneş ve rüzgar geliyor. Bir İskandinav ülkesi olarak Danimarka da çevresindeki denizlerin sert ve kuvvetli rüzgarından faydalanmayı çok iyi becerebilen ülkelerden. Bu konuda o kadar iyiler ki, neredeyde tüm ülkeyi rüzgar santrallerinden gelen enerjiyle besleyecek kadar yatırım yapılmış durumda.

Avrupa'da rüzgar enerjisi artık en büyük ikinci kaynak

WindEurope sitesinin verdiği bilgiye göre, 23 Şubat tarihinde Danimarka tüm ülkenin bir günde tükettiği elektriğin tamamını karşılayacak kadar rüzgar enerjisi üretmiş durumda. Ülkenin şu anda karada ve denizdeki rüzgar santrallerinin tamamı 97 GWh kapasiteye sahip. Bu da yaklaşık 10 milyon evi besleyecek seviyede bir elektrik birikimi anlamına geliyor.

Rüzgar enerjisinin tek sınırlayıcı yanı, rüzgar estiği sürece elektrik üretebilmeniz. O yüzden de rüzgar santralleri her gün tam kapasite ile çalışamayabiliyor. Yine de santral kurulumları arttıkça ülke yüzde 100 temiz enerji kullanma hedefine doğru adım adım ilerliyor. Rüzgardan elektrik üretiminde Danimarka'yı yüzde 52 oranla Almanya ve yüzde 42 oranla İrlanda takip ediyor.