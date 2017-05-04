Tüm markalara, tek bir uygulama

Günlük hayatta insanlar, farklı sektör ve işletmeye ait sayısız marka ile etkileşim içinde yaşıyorlar.

Birçok farklı marka, müşterilerini daha iyi tanıyarak, ‘mutlu müşteri' sayısını artırmayı hedefliyor. Markaların bu hedefine odaklanan Taptoweb, beacon teknolojisi ile kullanıcıların Taptoweb servisleri üzerinden birçok hizmete ulaşmasını sağlıyor.

Beaconlar, mobil cihazlar tarafından algılanabilen düşük enerjili bluetooth (BLE) sinyallerini kullanarak, konumunuzu en hassas şekilde algılayabilen yenilikçi bir teknoloji.

Araştırmalara göre 2016'nın son çeyreğinde dünya genelinde 8,1 milyon olan beacon sayısının, 2020’de 400 milyona ulaşması bekleniyor.

Enes Urhan: ‘'Keyif aldığınız her yerde, Taptoweb sizinle olacak.”

Taptoweb kurucu ortağı ve CEO'su Enes Urhan yaptığı açıklamada; ‘'Taptoweb, işletmelere ait birçok mobil uygulamayı yüklemek yerine hemen her mekânda kullanabileceğiniz, eğilim ve alışkanlıklarınızı öğrenerek, bulunduğunuz konuma özel servisler sunan dünyadaki ilk uygulama.

Kafe, sinema, avm, sanat galerisi, fuar, etkinlik alanları, müze, otel ve tatil köyleri… Kısacası keyif aldığınız her yerde Taptoweb sizinle olacak.

Bir restoranda menüyü inceleyip sipariş verebilirken, mobil ödeme ile güvenli şekilde hesabınızı ödeyebilir, bulunduğunuz oteldeki Wi-Fi ağına şifreye ihtiyacınız olmadan tek bir tıkla bağlanabilir, fuarda ilgi duyduğunuz ürünlerin ve markaların kataloglarına erişebilir veya bir müzedeki eserler hakkında multimedya destekli bilgilendirmeleri kolayca alabilirsiniz.

Taptoweb sunduğu birçok yenilikçi servislerin yanı sıra, kampanya ve fırsatlar dünyasını da kişiye özel yepyeni bir deneyime dönüştürecek.” dedi.

Microsoft’un BizSpark Plus desteğini de alan Taptoweb 218 noktada, sınırlı sayıda işletme ve kullanıcıya açtığı mobil uygulaması ile kontrollü şekilde büyümesine devam ediyor.

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