TechnoGame, Facebook sayfasında yaptığı açıklamaya göre THQ Nordic ile bir anlaşmaya vardılar ve firmanın oyunlarını resmi olarak Türkçe olacak.

Tüm THQ oyunları Türkçe oluyor

TechnoGame, Facebook sayfasında yaptığı açıklamaya göre THQ Nordic ile bir anlaşmaya vardılar ve firmanın oyunlarını resmi olarak Türkçe olacak.

2013 yılında büyük mali kriz yaşayan ünlü oyun firması THQ, kapanarak hepimizi üzmüştü. Ama bu ayrılık uzun sürmedi ve geçtiğimiz aylarda Nordic Games, ismini ve logosunu değiştirerek, THQ Nordic olarak karşımıza çıktı.

2017 yılında çıkacak oyunlar!

Firma, bu gelişmenin ardından da 13 farklı proje üzerinde çalıştıklarını ve Gamescom’da bu oyunları duyuracaklarını açıklamışlardı.

Gamescom 2016’da da, 2017 senesi içerisinde piyasaya sürmeyi planladıkları ELEX, AquaNox: Deep Descent, SpellForce 3, The Guild 3, Battle Chasers: Nightwar adlı beş oyun projelerini duyurdular.

THQ oyunları TechoGame'e emanet

Gönüllü olarak Türkçe yamalar yapan ve aldıkları radikal karar ile resmi oyun çevirilerine girişen TechnoGame, başlangıçta indie oyunları Türkçeleştirerek birçok oyunu ülkemize Türkçe dil desteği ile kavuşturmuştu. Hedefleri AAA oyunları resmi olarak Türkçeleştirmeyi planlayan ekip, yeni yılın ilk güzel haberini duyurdular.

TechnoGame, Facebook sayfasında yaptığı açıklamaya göre THQ Nordic ile bir anlaşmaya vardılar ve firmanın oyunlarını resmi olarak Türkçeleştirecek.

Şu an için saydığımız beş oyundan hangisi Türkçe olacak belli değil ancak bu gelişmeler olumlu giderse, zamanla THQ Nordic’in tüm oyunları resmi olarak Türkçe olacak. Gelişmeler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.