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Türk hackerlar Apple’ı hackledi 7 Nisan’a kadar süre verdi!

Teknoloji devi Apple bir iddiaya göre Türk hacker grubu tarafından hacklendi. Hacker grubu eğer Apple istedikleri fidyeyi vermezse tüm verileri silmekle tehdit ediyor.
08:5522 Mart 2017
Bilim - Teknoloji
Türk hackerlar Apple’ı hackledi 7 Nisan’a kadar süre verdi!
Teknoloji devi Apple bir iddiaya göre Türk hacker grubu tarafından hacklendi. Hacker grubu eğer Apple istedikleri fidyeyi vermezse tüm verileri silmekle tehdit ediyor.

Geçtiğimiz hafta birçok ünlünün iCloud hesaplarından özel fotoğrafların sızmasıyla birçok kullanıcı tarafından hacker endişesi yaşanmıştı. Turkish Crime Family isimli hacker grubu çok sayıda Apple kullanıcısının iCloud şifrelerini ele geçirdiklerini söyledi.

FİDYE 75.000 DOLAR, SON GÜN 7 NİSAN

Apple’dan 75.000 dolar fidye isteyen hacker grubu 7 Nisan’a kadar süre verdi. 7 Nisan’a kadar ödeme yapılmaması durumunda tüm verileri sileceğini iddia eden Turkish Crime Family, hack olayının gerçekliğine dair YouTube’a kanıt videoları koydu. Ancak YouTube’a yüklenen kanıt videoları Apple tarafından sildirildi. Kanıtların ortadan kaldırılması Apple’ın gerçekten hacklendiği iddialarını güçlendirdi.

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