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Türkiye’den alkollü içecek firmalarına Twitter ve Instagram’dan erişim engellendi!

Sosyal paylaşım platformları olan Twitter ve Instagram üzerinden alkollü içecek firmalarını Türkiye üzerinden takip etmek isteyenler engellemeyle karşılaştı. Alkollü içecek firmalarının sosyal medya hesaplarına Türkiye üzerinden erişim engellendi.
11:0522 Mart 2017
Bilim - Teknoloji
Türkiye’den alkollü içecek firmalarına Twitter ve Instagram’dan erişim engellendi!
Sosyal paylaşım platformları olan Twitter ve Instagram üzerinden alkollü içecek firmalarını Türkiye üzerinden takip etmek isteyenler engellemeyle karşılaştı. Alkollü içecek firmalarının sosyal medya hesaplarına Türkiye üzerinden erişim engellendi.

Türkiye üzerinden giriş yapan Twitter ve Instagram kullanıcıları, alkollü içecek firmalarına takip etme talebi gönderemediklerini fark etti. Twitter üzerinden gönderilen takip talepleri geri çevrilirken profillere kısmen erişilebiliyor ancak Instagram üzerinden alkollü içecek firmalarının profillerine ulaşmak da mümkün değil.

KULLANICI 18 YAŞININ ÜSTÜNDE OLSA DA FARK ETMİYOR

Daha önceden Twitter’da uygulamaya geçirilen doğum tarihi bilgisi sayesinde 18 yaşından büyüklerin alkollü içecek firmalarını takip etmelerine izin veriliyordu. Ancak şu an tüm istekler yaş gözetilmeksizin otomatik olarak engelleniyor ve hesaplara erişilemiyor. Twitter üzerinden takip isteği gönderildiğinde, “Hesabınızın bu eylemi gerçekleştirmek için izni olmayabilir. Lütfen sayfayı yenileyin ve tekrar deneyin.” uyarısıyla karşılaşılıyor.

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Son güncelleme: 11:0622.03.2017
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