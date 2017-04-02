Twitter’da yumurta dönemi bitiyor!

Twitter'da bir hesap ilk açıldığında varsayılan profil görseli olarak yıllardır yumurta görseli oluyordu fakat Twitter bu uygulamasından vazgeçme kararı aldı...

Twitter'da bir hesap ilk açıldığında varsayılan profil görseli olarak yıllardır yumurta görseli oluyordu fakat Twitter bu uygulamasından vazgeçme kararı aldı...

Twitter’da sahte hesaplarla ve botlarla özdeşleşen yumurta görseli artık geçmişte kalıyor. Twitter yeni açılan hesaplardan bundan sonra yumurta görseli kullanmayacak. Twitter tarafından yumurta görselinin değiştirilme sebebi olarak başta, varsayılanan yumurta profil fotoğrafı ile olumsuz davranış arasında bir ilişkinin iyice benimsenmesi gösteriliyor.

YUMURTA GİTTİ İNSAN SİLÜETİ GELDİ

Yeni varsayılan profil fotoğrafı ise, birçok sosyal medya platformundan alışık olduğumuz üzere bir insan silueti. Yeni varsayılan profil fotoğrafının tasarlanmasında, altı kişisel özelliğin öne çıkarıldığına dikkat çekiliyor. Bunlar ise tasarımın genel, evrensel, ciddi, markalanmamış, geçici ve kapsayıcı olması.