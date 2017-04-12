Uçuşlar ucuzlayacak: Elektrikli jetler geliyor!

Sera gazı emisyonlarını azaltmanın birçok yolu varken, havayolu şirketlerine hala iyileştirme yapabileceğimiz bir endüstri olarak bakılmıyor. Yeni teknoloji ile bazı uçaklar saniyede bir galon yakıtla uçabilirken, aynı zamanda çok da verimli olabilir.

Sadece birkaç yıl önce, uçağın kanatlarının dikey olarak yukarı doğru sarktığı küçük kanatların yakıt kullanımını önemli ölçüde azaltabileceğini öğrendik. Uçakları daha az yakıtla uçurduğumuzda ekoloji için çok daha fazla kazanımımız olacak.

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Zunum Aero bir uçak firması. Başlangıç olarak hibrit ve hatta tamamen elektrikli jetlerle dengeyi sağlamak istiyor. Washington merkezli firma, Los Angeles gibi San Francisco’ya giden ve kısa mesafeli güzergahlar sunan küçük bölgesel jetlere odaklanmış. Çünkü havacılık sektöründe kısa uçuşlarda yüzde 40 artan emisyon oranının çevreye verdiği zararın azaltılması görüşünde.

Zunum, büyük işletme maliyetlerinden bazılarını kesip, küçük uçaklara odaklanarak, daha büyük uçuşların maliyetini artıran TSA ve FAA düzenlemelerinin dışında kalacak. Şirket ilk uçağın üzerinde oldukça sıkı bir şekilde çalışıyor. 2020’nin başlarında şirketin 10 yolcu kapasiteli hibrit elektrikli jet filosuna sahip olması planlanıyor. Verge’e göre Zunum 2030’un başlarında 50 yolcu kapasiteli jetlere sahip olabilir. Yönetim Kurulu Başkanı Ashish Kumar, verdiği demeçte, ”Sakin, sürdürülebilir hibrit elektrik teknolojisi ile yüksek hızlı bağlantılar kuracağımız altın çağa giriyoruz ve her şey çok hızlı gelişiyor” ifadelerini kullandı.

Elektrikli hybrit uçakları hayata geçirmek isteyen Kumar’ın Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerindeki tecrübesinin yanı sıra Boeing gibi havacılık devlerinden destek alması da Zunum’un geleceğinin oldukça parlak olacağını kanıtlıyor. Umulan o ki genel iş modelinin, teknolojinin maliyetlerini dengelemesine yardımcı olması ve Zunum’un tedarik ettiği güzergahların uçuş maliyetlerinde büyük oranda düşüş sağlaması. Böylece havacılık alanında yüksek hızda, kısa menzilli, ucuz ve çevreye duyarlı bir hava yolculuğu ile devrim yaratılabilir.