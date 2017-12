Ürpertici teknoloji! Gördüğü gibi tanıyor, her şeyinizi biliyor… | Son dakika haberleri

Yapay zeka ve görüntüleme sistemleri aynı anda çalıştığında inanılmaz bir durum ortaya çıkıyor. Çin'de aktif olarak kullanılan bu gözetim sistemi, ne zaman, nerede olduğunuzu an be an takip ediyor. Kırmızı ışıkta geçen yayaları ifşa ediyor...

BBC Türkçe’de yer alan haber Çin’de kullanılan yüz tanıma sisteminin ürpertici gelişmişliğini ortaya koydu. Çin’de yüz tanıma sistemi, günlük hayatın birçok alanında kullanılıyor. Örneğin kayıp kilişer, yüz tanıma sistemleri tarafından bulunuyor. Uzmanlar, “Yüz tanıma sistemi iş yükümüzü ve bir kişiyi bulmak için harcadığımız zamanı çok azalttı. Artık daha etkili şekilde çalışıyoruz. Biri bize kim olduğunu söylemezse yüz yanıma sistemi ile kimliğini belirliyoruz.” diyor.

“HÜKÜMET ÖZEL HAYATIMIZI BİTİRDİ” ELEŞTİRİLERİ GELİYOR

Video kameralar artık Çin’de hayatın bir parçası olarak görülüyor. Hükümetin bu yolla vatandaşların sosyal hayatlarını gözetlediği eleştirileri yapılıyor. Şangay ve bazı diğer kentlerde, yayaların kırmızı ışıkta geçmesini engellemek için yüz tanıma sistemi kullanılmaya başlandı. Bazı kavşaklarda kırmızıda geçen yayaların görüntüleri yayınlanıyor.

3 DOLAR ÖDEMEZSEN KIRMIZI IŞIKTA GEÇİŞİN İFŞA EDİLİYOR!

Yayaların kırmızı ışıkta geçişini görüntüleyen kameralar aracılığıyla bu görüntüler bazı kavşaklarda yayınlanıyor. Yayalar bu görüntüleri kaldırmak isterse 20 yuan yani 3 dolar ödemek zorunda. Polis yapay zeka kullanılan yüz tanıma sisteminin Çin’i daha güvenli bir ülke haline getirdiğini söylese de, ülke çok korkutucu görünüyor. Çin 2030’da yapay zeka alanında dünya lideri olmayı hedefliyor.

