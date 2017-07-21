Uyuyamayanlara müjde: Şifa ağır yorganda!

İyi bir gece uykusu sizi sabah enerjik kaldırabilir, ama çok eski Uzakdoğu tekniklerinden birine başvurmak gerekecek.

İnsanların yüzde 10 kadarı farklı türlerde uyku sorunları çekiyorlar. Uyku apnesi, insomnia, uykuya dalamama, hafif uyku gibi problemler sağlığımızı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Biliminsanları kaliteli ve derin bir gece uykusunun hem vücudu iyileştirdiğini, hem de zihinsel sorunları azalttığını söylüyorlar. Tüm bunlar için çeşitli medikal yöntemler var ama bunlardan az bilinen biri çok pratik şekilde işimize yarayabilir.

Uzay yolculukları derin uyku kapsüllerinde geçecek

Bu teknik vücuttaki önemli basınç noktalarına masaj yapma tekniği olarak da açıklanabilen “proprioceptive input”. Kökenleri Uzakdoğu sağlık kültürlerine dayanan bu teknik uyku sırasında serotonin ve melatonik salgılanmasını, ayrıca kortizol seviyelerinin düşmesini sağlıyor. Bu hormonlar da vücudu rahatlatıp sağlıklı bir uykuya ve sabahları dinç bir beden/zihin kombinasyonuna yol açıyor.

İşte “ağır yorgan” (weighted blanket) da denilen bu tür özel yorganlar, uyku sırasında vücudun çeştitli noktalarına kendiliğinden baskı yapıyor. Böylece vücut sanki bir terapiye alınmış gibi hissedebiliyor. Ağır yorganlar aslında yeni bir buluş değil, uzun zamandır tıbbi çözümler arasında sayılmakta. Ama toplum içinde pek sık kullanılan bir ürün değil. Eğer ciddi uyku sorunlarınız varsa, ilaçlar her zaman doğru çözüm olmayabilir. Belki de uzman doktor danışmanlığında size özel tasarımlı bir ağır yorgan alıp denemeler yapmanız çok işe yarayabilir.