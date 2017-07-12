Uzay istasyonu simülatörü için 4 gönüllü bulundu!

Çin’in gelecekteki insanlı uzay görevleri için çalışmalar, daha şimdiden yeryüzünde başladı. Çin'de araştırmalar için 4 gönüllü seçildi. 200 gün boyunca inceleme altında kalacaklar.

Pekin'de yeni başlatılan bir araştırmada, 4 gönüllü öğrenci bir uzay istasyonu gibi tasarlanmış dev bir tesiste 200 gün geçirecekler. Pekin Havacılık ve Uzay Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deney, ‘Lunar Palace-1' (Ay Sarayı) ismi verilen, dışarıya kapalı özel tesiste yapılıyor. Deneyin amacı görevlilerin 200 gün boyunca kendi başlarına yetecek şekilde yaşamaları ve bunun insanların üzerinde bıraktığı etkilerin incelenmesi.

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Gönüllü öğrenciler bu programa katılmadaki amaçlarını, bir gün astronot olma hayallerine yaklaşmak olarak belirtmişler. Geçtiğimiz Pazar günü tesise giren gönüllüler için her şey önceden hazırlanmış. Tesiste yaşayanlar dışarıdan 7/24 gözetleniyor ve durumları kontrol ediliyor. Tesiste hava içerideki dikey tarım alanlarında bulunan bitkiler tarafından sağlanıyor. Görevlilerin tuvalet atıkları bakteriler tarafından çözülüp gübre olarak kullanılıyor, sıvılar ise filtre edilip tekrar kullanılıyor.

Deneyi düzenleyen üniversite yetkilileri asıl problemin kapalı yerde hayatta kalmaktan çok, yaşanacak psikolojik baskı olduğunu söylüyorlar. Bu deney, daha önce aynı tesiste düzenlenen 60 günlük uzay istasyonu simülasyonunun ikinci aşaması. Önceki deneyde yer alan gönüllüler de her gün belli işler yapmışlar ve bazen bu bahsedilen psikolojik baskıyı hissettiklerini ifade ediyorlar. Yeni deneyde ise gönüllüler 200 gün boyunca dışarıyla iletişim kurmayacak ve gün ışığı görmeyecekler.