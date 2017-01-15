WhatsApp mesajlarınız tehlikede olabilir!

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Whatsapp'da şifreleme sistemi hakkında ortaya atılan iddia kullanıcıları tedirgin etti.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Whatsapp'da şifreleme sistemi hakkında ortaya atılan iddia kullanıcıları tedirgin etti.

Geçtiğimiz aylarda uçtan uca şifreleme sistemine geçen Whatsapp’da 2014’ten beri gönderilen tüm mesajlar şifrelenmiş halde. Whatsapp’da Facebook Messenger’da da kullanılan Open Whisper Systems kullanılıyor ve mesajlar bu sistemle şifreleniyor. Ancak ortaya atılan bir iddia bu sistemin güvenilirliğine kuşuyla yaklaşılmasına neden oldu. İddialara göre WhatsApp uygulamasının şifreleme işleminde bir arka kapı (güvenlik açığı) bulunmakta.

HÜKÜMETLER MESAJLARI OKUYOR MU?

Kaliforniya Üniversite'si şifreleme ve güvenlik araştırmacısı Tobias Boelter'ın The Guardian’a yaptığı açıklamaya göre, daha önce şifrelenerek gönderilen bir mesaj tekrar şifrelenerek gönderilebilmeyi sağlayan bir açık bulunmakta. Teslim edildi uyarısı olmayan mesajları kapsayan bu açık, şirketin mesajları okumasına olanak sağlıyor.

WHATSAPP YALANLADI!

Whatsapp yetkilileri hükümetlere kendi sistemlerinde bir arka kapı (güvenlik açığı) vermediklerini, aksine hükümetlerin bir arka kapı yaratma talebi ile mücadele ettiklerini belirtti. Aynı sistemi kullanan Facebook’tan da benzer açıklamalar geldi.