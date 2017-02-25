Whatsapp’da yeni durum özelliği nasıl kullanılır?

Whatsapp'a gelen yeni özellik nasıl kullanılır? Whatsapp'a yeni gelen özellik tepki çekmeye devam ediyor. İşte Whatsapp'a gelen Snapchat'ten tanıdığımız hikayem özelliği hakkında merak edilenler...

Whatsapp durum özelliği nasıl kullanılır? Whatsapp durum özelliğiyle hangi yenilikler geldi? Snapchat sosyal medya dünyasına yeni bir anlayış getirdi, tüm uygulamalar Snapchat’e benzemeye başladı. Snapchat’in görsel, video gibi paylaşımlarla durumunuzu belirtme özelliği Whatsapp’a geldi. Öncesinde farklı ülkelerdeki Whatsapp kullanıcıları için hikayem durum özelliği gelmiş olsa da ülkemize gelir gelmez kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti. Peki Whatsapp’a gelen yeni özellik nasıl kullanılır?

WHATSAPP DURUM ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

8 yıllık bir uygulama olan Whatsapp’a hikaye modu özelliği getirildi, Snapchat’ten tanınan özellik bazı Whatsapp kullanıcıları tarafından gereksiz bulundu. Whatsapp’ın yeni özelliği 24 saat boyunca görülebilir olmakta, 24 saaten sonra durum komple silinmekte. Yeni durum özelliğinin iyi yanlarından biri, kullanmak istemeyenler tarafından kapatılabilmesi. Eğer kapatmak istemeyip sadece belli kişilerin görmesini isterseniz, bu özellik de mevcut. Hikayenize görseller haricinde, video, fotoğraf, emoji, yazı da paylaşabilirsiniz. Yeni özelliğin görüldü fonksiyonu da bulunmakta.

YENİ WHATSAPP’A TEPKİ TWEET’LERİ

Whatsapp millet uyurken güncelleme yaparak darbe yapmış, tüm whatsapp mağdurlarını meydanlara davet ediyorum

#WhatsApp — Ozan Kurt (@ozanhkurt) 24 Şubat 2017

#WhatsApp milyonlarca yurek tek bir soru kisilerim nerde inceden laf carpan durumlar nerde,nerde bu devlet — BrcnYxl1905 (@Brcnyxl1905) 24 Şubat 2017

#WhatsApp ‘O şu an kimle konuşuyor, göster’ uygulamasını 5 bin dolara satsa kredi çekeyim mi diye düşünürüm bi.. — Değişik ruh hali (@degisikruhhali) 24 Şubat 2017

Buralar yanlışlıkla atletli donlu foto paylaşacak dayı dolacak vaziyet alın.. #WhatsApp — mehmet öz. (@ucusrut) 24 Şubat 2017